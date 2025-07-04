Milli Savunma Bakanlığı 5 sözleşmeli Engelli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığından:

ENGELLİ VE TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARDAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 5 "Sürekli İşçi" (3 terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan, 2 engelli) alımı yapılacaktır.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Başvurunun son günü itibarıyla Ek listede belirtilen öğretim kurumlarının birinden mezun olmuş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.

2) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.

3) Engelli işçi alımına müracaat edecekler için; tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu belgesine sahip olmak.

4) Ek tabloda belirtilen illerde ikamet ediyor olmak.

5) Ek tabloda yer alan öğrenim durumu ve mezun olunan bölüm/program şartlarını taşımak.

6) ANT Başkanlığında halihazırda görev yapmıyor olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 0711 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

3) Başkanlık, genel ve özel şartlarda sayılan belgeleri, kura öncesi veya sonrası isteyebilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

2) Noter kura çekimi 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00'da Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez hizmet binası Güvenevler Mah. Kuzgun Cad. No:51 Aşağı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/ internet adresinden duyuru yapılacaktır.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kurasıyla belirlenen asıl adaylara, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sözlü sınav uygulanacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir (internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmekten başvurusu sahipleri sorumludur).

3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar https://www.ant.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

E- GÖREVE BAŞLAMA

1) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihi ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu olarak neticelenmesini müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3) Göreve başlatılanlara mali hakları, Başkanlığımız ve bağlı iş yerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.

4) Göreve başlayanlar için deneme süresi 3 ay olup bu süre içinde işveren iş akdini feshedebilecektir.

5) Göreve başlatılanlar, başlama tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kurum içi nakil talebinde bulunamayacaktır.

6) Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlardan bir ya da birkaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

F- DİĞER HUSUSLAR

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

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