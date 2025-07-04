Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslan kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.efou.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığından, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimlerden bilgi edinilebilir.

Online Başvuru Sistemi ile ilgili sonılannız için 0 446 226 66 66-10450 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-Profcsör vc doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştınlacaktır.

3-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4- İlan özel şartlarında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalar https://personelbasvuru.edvu.edu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru evrakı ile birlikte PDF fonnatında sisteme yüklenecektir.

5-Doçent kadrosuna ; Profesörler. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ; Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler.

6-17.04.202) tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

PROFESÖR. DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

I-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak PDF formatında sisteme yüklenecektir.

2-Özgeçmiş (YÖK formatında) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3-Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

4-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

5-Doktora veya Sanatta Yeterlik veya Uzmanlık Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

6-Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

8-Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar PDF formatında sisteme yüklenecektir.

9-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası PDF formatında sisteme yüklenecektir.

10-Puanlama Tablosu (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu icin)https://personelbasv uru.ehvu.edu.tr/ adresinde bulunan puanlama tablosu ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulup (Tarih. Ünvan ve Ad-Soyad Yazılıp) imzalandıktan sonra PDF formatında taranarak sisteme yüklenecektir.

11-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

I2-Fotoğraf güncel olmak kaydıyla, mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde çekilmiş)

13-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis. Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge PDF formatında sisteme yüklenecektir.

14-Adli Sicil Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

15-Hizmet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

*Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan ve PDF formatında sisteme yüklenen bütün belgeler geçerlidir.

Online başvuru esnasında sisteme yüklenen ve e-Devlet üzerinden alınmayan resmi belgelerin atanmaya hak kazanılması durumunda asıllarının ibraz edilmesi zorunludur.

***Son başvuru tarihine kadar başvuruda herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut olan başvurunun silinmesi ve başvurunun yeniden yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

I-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

2-Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan süresi içerisinde online başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-İlanda değişiklik yapma veya ilanın herhangi bir aşamasında ilanı iptal etme hakkı Üniversitemize aittir.

4-Üniversitemiz internet sayfasından ve https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ başvuru adresinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

6-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında yer alan hükümler uygulanır.

7-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

8-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

9-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile aynlmış olanlar https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) 10-Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

İLAN TAKV İMİ

Duyuru Bl|İMna Tarihi | 04.07.2025 Saati:OX.(MI | Son Bap uru Tarih 21.07.2025 Saati: 23:59

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire Başkanlığından. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Ders verecek) kadrolan için ilgili birimlerden bilgi edinilebilir.

Online Başvuru Sistemi ile ilgili sorularınız için O 446 226 66 66-10450 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kumlu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvum belgeleri ekinde muafiyet dummlannı kanıtlayıcı belge sunmalan halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı Diller Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-Ön değerlendinne ve nihai değerlendirme aşamalannda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır. 5-Adaylarda herhangi bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

6-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7-llan özel şartlarında sertifıka/belge istenmiş ise bu belge ve / veya sertifikalar https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru evrakı ile birlikte PDF formatında sisteme yüklenecektir.

8-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyannea yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvumlan geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartım taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştınnası yaptırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadraların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 711-3-4-5 maddeleri)

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (7/1)

2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (7/3)

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolanna başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendinnek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/4)

4-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/5)

MUAFİYETLER

((farelim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda ( 'yanlanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usu! ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/1-2 maddeleri)

I-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda. Yükseköğretim Kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (14/1)

2-Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim görevlisi kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. (14/2)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-öğretim Elemanı İlanı Başvum Formu https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak PDF fonnatında sisteme yüklenecektir. (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur)

2-Özgeçmiş (YÖK fonnatında) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3-İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans. Doktora Mezuniyet Belgesi veya öğrenci Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

4-Lisans Transkript Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

5-ALES Sonuç Belgesi (Geçerlilik Süresi Bitmemiş) PDF fonnatında sisteme yüklenecektir.

6-Yabancı Dil Sonuç Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF fonnatında sisteme yüklenecektir.

8-Fotoğraf güncel olmak kaydıyla. mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Kamu Kurum ve Kunıluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde çekilmiş)

9-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge PDF formatında sisteme yüklenecektir.

10-Adli Sicil Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

11-Hizmet Belgesi (Açıklamalar kısmında aynntılan yer almaktadır) PDF formatında sisteme yüklenecektir. I2-Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır) PDF fonnatında sisteme yüklenecektir.

*Barkod/karc kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan ve PDF formatında sisteme yüklenen bütün belgeler geçerlidir.

**0nline başvuru esnasında sisteme yüklenen ve e-Devlet üzerinden alınmayan resmi belgelerin atanmaya hak kazanılması durumunda asıllannın ibraz edilmesi zorunludur.

***Son başvuru tarihine kadar başvuruda herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut olan başvurunun silinmesi ve başvurunun yeniden yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

I-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

2-Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan süresi içerisinde online başvurusunu tamamlamayan adaylann başvunıları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-1 landa değişiklik yapma veya ilanın herhangi bir aşamasında ilanı iptal etme hakkı Üniversitemize aittir.

4-Ünivcrsitcmiz internet sayfasından ve https://pcrsonelbasvuru.ebvu.edu.tr/ başvuru adresinden yapılan bütün duyumlar tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamalan yapılmayacaktır. Adaylann atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu hususta hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te yer alan hükümler uygulanır.

8-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

IO-Onayh Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar https://personclbasvuru.ebvu.cdu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF fonnatında sisteme yüklenecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla c-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) ll-Tecrübe belgesi: Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu şirket fınnadan alınan onaylı bir yazı veya ilanda istenilen şartı sağlayan meslek kodunun bulunduğu işyeri Unvan Listesi ile birlikte SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelendirmesi gerekmektedir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve kamu yaranna çalışan demek ve

vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerini https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir.

I2-Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.