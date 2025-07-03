Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Tüm başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren15 gün içerisinde https://qaunay.qantep.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak alınacak, "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya vekaletname verilmiş vekil aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

ilan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup; adaylar https://qaunav.gantep.edu.tr/ adresi üzerinden aşağıda belirtilen başvuru evraklarını yükleyerek online olarak başvuracaklardır. Dilekçe ekinde "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Tıp Fakültesi Profesör kadrosuna başvuran adayların çalışma şartları tam zamanlı olacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; https://qaunay.qantep.edu.tr/ adresi üzerinden aşağıda belirtilen başvuru evraklarını yükleyerek online olarak başvuracaklardır. Dilekçe ekinde "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

BAŞVURU EVRAKLARI

1- Başvuru Formu (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3- T.C. Kimlik Kartı Örneği ( Ön ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecek.)

4- Diploma (Lisans, Lisansüstü Diplomaları, Uzmanlık Belgesi, Yan Dal Belgesi)( E-Devlet üzerinden alınan barkodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış belge }

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Puan Tablosu

7- Özgeçmiş (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı)

8- Beyanname Bildirim Formu

9- İlan Özel Şartında İstenilen Belgeler

10- Akademik Yayın Listesi (Tek bir PDF formatında)

11- Bilimsel Yayın ve Çalışma Dosyası

12- Doçentlik Belgesi { Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran adaylar için geçerlidir.)

13- Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrolarına başvuran adaylar için geçerlidir.)

- Başvuru evraklarına ilişkin belgeleri PDF formatında, Bilimsel Yayın ve Çalışma Dosyası ZİP Formatında sisteme yüklenecektir.

"Yurt dışından alınan diplomalar Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) olarak sisteme yüklenecektir.

- Başvuru tarihi bitimine kadar online sistemde başvurular üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve b elgeler ile ilgili tüm sorumluluk adaylara aittir. ( yanhş/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma v.b.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan "Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu'' tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

Gaziantep Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

(*) MADDE 18 (2} İlgili kadro ilanında belirtilmek şartıyla; Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

(**) MADDE 8- Yabancı Dil Bilgisi Kriteri

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