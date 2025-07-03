İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Yayım Tarihi : 03.07.2025

Son Başvuru Tarihi : 18.07.2025

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları ve ilanda belirtilen özel koşulları da taşımaları gerekmektedir.

Profesör adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 6 (altı) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte ilgili birime teslim eder.

Adayların https//www.yeniyuzyil.edu.tr internet adresindeki web sayfasından erişebilecekleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

-Başvuru dilekçesi, öğretim elemanı başvuru formu, personel bilgi formu, Asgari Koşulların Sağladığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname), YÖK formatlı özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık resim (son altı ayda içinde çekilmiş), adli sicil ve arşiv kaydı, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, doldurulması gereken formlara ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 'ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

İlk Başvuru Tarihi : 03.07.2025

Son Başvuru Tarihi : 18.07.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.07.2025

Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 24.07.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.07.2025

Sonuçların açıklanacağı Adres : https://www.yeniyuzyil.edu.tr

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Personel Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf (son 6 ay için de çekilmiş), Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi başvuruları; Üniversitemiz Bayrampaşa yerleşkesi (Orta Mahallesi, Anıt Sokağı No:2 D:1, B Blok, 34040 Bayrampaşa/İstanbul) adresine, diğer başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.