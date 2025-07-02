Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)'ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir. Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere şahsen yapılması gerekmektedir. Vekalet ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

7. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Bilimsel yayınlar (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın), yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren belgelerin https://basvuru.esogu.edu.tr web adresindeki Üniversitemizin ilan modülüne (PDF dosyası olmalıdır) yüklenmesi gerekmektedir.

ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının sisteme yükledikleri belgeleri, Üniversitemizin ilan modülünden https://basvuru.esogu.edu.tr alınan yayın listesini ve buna ilişkin puan hesaplama tablosunu (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) dijital ortamda 1 adet USB-FLASH bellek içinde ilgili birime başvuru dilekçesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar başvuru süreci ile ilgili olarak sorun yaşamaları durumunda [email protected] adresine bildirimde bulunarak yardım alabileceklerdir. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 sayılı Kanun'un 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanlardan aynı Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapabilecekleri Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır. Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. (ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak.)

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