Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

İlana başvuracak adayların, https://bogazici.edu.tr/tr/announcements adresindeki "Öğretim Üyesi Alım İlanı" başlıklı duyuruda bulunan formları da doldurarak ilgili birime ıslak imzalı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisi ile teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini Fen Eğitimi alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Fizik öğretmeni kimliği, argümantasyon bilgisi ve uygulamaları ile epistemolojik inançlar alanında yayınlara sahip olmak.

b) Doktora derecesini Okul Öncesi Eğitim ile ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde özel eğitim ve öğrenme güçlüğü alanlarında yayınları olmak.

c) Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde performansa dayalı Deprem Mühendisliği ve deprem kayıp değerlendirmesi alanında yayını olmak.

d) Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde hidroelektrik santrallerin optimum tasarımı alanında yayını olmak.

e) Doktora derecesini Biyomalzeme veya ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği alanlarında yayınları olmak.

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