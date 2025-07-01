Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 40 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar" kapsamında Sahne Uygulatıcıları (Uzman Memur) olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A- GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Adayların sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 40. maddesi hükmü uyarınca giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

3. Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

4. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Butafor

a) Meslek yüksekokullarının "Mobilya ve Dekorasyon" bölümü mezunu ya da meslek liselerinin "Mobilya ve Dekorasyon" bölümü veya "Torna Tesviye" bölümü veyahut tiyatro aksesuarları yapabilecek beceri ve el yeteneğine sahip en az lise mezunu olmak (Sınavı kazanan adaylardan devlet hastanelerinden alınacak "ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir" raporu istenir.)

Sahne Demircisi

a) Meslek yüksekokullarının "Kaynak Teknolojisi" mezunu olmak veya Endüstri meslek liselerinin "Metal Teknolojisi", "Metal İşleri" ya da "Torna Tesviye" bölümlerinden mezun olmak veyahut metal işleri ile ilgili ustalık-kalfalık belgesi sahibi ve kendini mesleğinde yetiştirmiş en az ilkokul mezunu olmak. (Sınavı kazanan adaylardan devlet hastanelerinden alınacak "ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir" raporu istenir.)

Sahne Marangozu

a) Üniversitelerin "Mobilya ve Dekorasyon" veya "İç Mekan Tasarımı" bölümlerinden mezun olmak ya da endüstri meslek liselerinin "Mobilya", "Mobilya ve Dekorasyon" veya "İç Mekan tasarımı" bölümlerinden mezun olmak veyahut marangozluk mesleği ile ilgili ustalık-kalfalık belgesi sahibi en az ilkokul mezunu olmak, (Sınavı kazanan adaylardan devlet hastanelerinden alınacak "ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir" raporu istenir.)

b) Marangoz atölyesi altındaki bezleme ve döşeme birimi için; pano bezleme ve tutkallı bezleme yapabilen, aynı zamanda atölyeler arası nakil yapabilecek fiziksel yeterlilikte ve taşıma yapmaya sağlıksal bir sorunu olmamak ve mobilya döşemeciliği ile alakalı ustalık-kalfalık belgesi sahibi en az ilkokul mezunu olmak. (Sınavı kazanan adaylardan devlet hastanelerinden alınacak "ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir" raporu istenir.)

Sahne Terzisi

a) Üniversitelerin "Tekstil ve Moda Tasarımı", "Tekstil Tasarımı", "Moda Tasarımı" "Giyim Üretim Teknolojisi" bölümlerinden mezun olmak veya meslek liselerinin "Moda Tasarım Teknolojileri" veya "Giyim Üretim Teknolojisi" bölümlerinden mezun olmak ya da olgunlaşma enstitülerinin terzilikle ilgili bölümünden (bayanlar için) mezun olmak veyahut terzilikle ilgili kalfalık-ustalık belgesi olmak ve en az ilkokul mezunu olmak.

Sahne Mekanikçisi

a) Fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinin "Makine", "Mekatronik" ile "Elektrik ve Otomasyon", "Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri" bölümlerinden mezun olmak,

b) Yüksek yerlerde ve beden gücü ile çalışmaya engel bir durumu olmamak, (Sınavı kazanan adaylardan devlet hastanelerinden alınacak "ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir" raporu istenir.)

Sahne Kunduracısı

a) Tiyatro sanatının ihtiyaç duyduğu kundura üretimini yapabilecek mesleki bilgi ve yeteneğe sahip olmak,

b) Alanında ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak,

c) En az ilkokul mezunu olmak,

Kartonpiyer

a) Kalıp, yontu ve kaplama, alçı, tel, kıtık, kağıt, bez styropor (köpük) sünger, polyester, lateks gibi malzemelerle dekor üzerinde veya sahnede kullanılacak her türlü kabartmalar, heykeller, ağaçlar, çatı örtüleri, dekor plastik işleri, rölyefler türündeki çeşitli sanatsal uygulamalar yapan heykeltıraşlık mesleğine yatkın olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

Kaşör

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu olmak,

Çiçekçi - Şapkacı

a) Şapka ve çiçekle ilgili ya da dikiş makinesi kullanımı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi en az lise mezunu ya da olgunlaşma enstitülerinden mezun olmak,

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1. Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5. Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

9. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

10. Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" sekmesindeki "Aday Başvuru Bilgileri" sayfası açılacaktır. Bu sayfanın "Yazdır" butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

11. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş,

2. Sınav ilanının "B- ÖZEL ŞARTLAR" başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika ve denklik belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu belirtilen şartları taşıyan adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat (sözlü) sınavlarına girmeye hak kazanacaklardır.

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi'nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yoğun başvuru yapılması durumunda, yoğun olduğu düşünülen pozisyonlar için Genel Müdürlük başvuru taleplerini noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter marifetiyle çekiliş yapılması durumunda çekiliş sonuçları Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- SINAV YERİ:

Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/Ankara adresinde bulunan Sahne ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ :

1. Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" sekmesindeki "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

H- SINAV ŞEKLİ:

Tüm pozisyonlar için Uygulamalı ve Mülakat (Sözlü) şeklinde yapılacaktır.

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

1. Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir.

3. Yedek adaylara ilişkin listenin geçerliliği, sınavın açıklandığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1. Sınavı kazanan asil ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacaktır.

2. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Genel Müdürlük, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

1. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçe ile yazılı olarak elden, posta ya da kargo yoluyla yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurularda dilekçenin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

2. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaşan itirazlar ile e-posta, faks vb. yollarla yapılan itirazlar işleme konulmayacaktır.

3. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

4. Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden yayımlanacak olan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim ve Sınavlar Şube Müdürlüğü

Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi

No:8 Ulus/ANKARA

[email protected]

Tel:(312) 3101185

İlanen duyurulur.

6706/1-1