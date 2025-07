İstanbul Teknik Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı enirinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kamın Hükmimde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince 2024 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı dii sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

LŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibari ile ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

B-ÖZEL ŞARTLAR

YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tanı Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme İlcret Tavanının 2 Katına Katlar)

1. C# programlama dili ile yazılım geliştirme konusunda deneyimli ve geliştirme ortamı olarak Microsoft Visual Studio ve SQL Server Management Studio kullanma tecrübesine sahip

2. ASP.NET Core MVC ve ASP.NET Web Forms kullanarak web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda tecrübeli

3. RESTlül API ve SOAP servisleriyle entegrasyon tecrübe sahibi

4. Web geliştirme süreçlerinde HTML. CSS, JavaScript ve jQuery teknolojilerini kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak

5. Nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerine hakim ve yazılım geliştirme süreçlerinde SOLID prensiplerini uygulamaya tecrübesi olan

6. Veri erişim katmanında Microsoft Entity Framework ile tecrübe sahibi olan

7. Veritabanı tarafında ise MSSQL veri tabanı yönetimi ve sorgulama konusunda deneyimli

8. Git versiyon kontrol sistemi hakkında bilgi sahibi, GitHub ve Bitbucket platformlarında aktif olarak proje yönetme deneyimi olan

9. Jira ve Confluence proje ve dokümantasyon araçlarını kullanabilen

10. Arayüzü taslaklarım oluşturmak için Balsamiq Mockup kullananla konusunda deneyimli olmak.

11. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

AĞ UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme İlcret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Cisco IOS, NXOS işletim sisteminde ağ altyapısı kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda 3 yıl tecrübeli olmak.

2. Kampus ağlarında en az 900 anahtarlayım ve 1500 kablosuz erişim noktası ile en az 35.000 aktif ucu barındıran kurulularda çalışmış olmak.

3. Cisco Catalyst ve Nexus serisi anahtarlama ve yönlendirme donanımları. Huawei anahtarlama donanımları, Nokia SR yönlendirme donanımları bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. Cisco ASA, Palo Alto ve FortiGate Güvenlik Duvarı Ürünleri ile tecrübe sahibi olmak

5. Cisco Aironet ve Catalyst serisi kablosuz erişim noktası ve Cisco Wireless Lan Controller, Ruckus kablosuz erişim noktası ve Ruckus Wireless Lan Controller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6. Cisco İSE ve FreeRadius erişim denetleyici ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

7. Cisco DNA kampus ağları SDN ürünü ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Cisco ACI veri merkezi ağlan SDN ürünü ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9. Cisco IP telefon ve CUCM IP telefon yöneticisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10. Üniversitelerin ortak olarak kurduğu güvenli kablosuz ağı olan Eduroam sistemi hakkında ilen seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Kablolu ve kablosuz ağlarda kullanmak üzere Captive Portal sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. AnyConnect ve Global Protect VPN sistemleri ile son kullanıcılara VPN hizmeti verme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. IPSec, GRE, VxLAN gibi tünelleme protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. RSTP+, VPC, HSRP, VRRP gibi aktif-aktif ve aktif-pasif bağlantı protokolleri konunsunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Ağ cihazları ile gRPC, gNMI, NetConf, RestConf, Snmp gibi protokolleri kullanarak otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak.

17. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ İSTENİLEN BELGELER 1- Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 01.07.2025-15.07.2025 tarihleri aralığında İstanbul Teknik Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alını ve Kariyer Kapısı https://isealimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2- Başvuru için İstenilen Belgeler:

a) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi.

e) "Başvurular için Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (c) ve (c) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

. Özel sektörde çalışanlar için Barkodlu SGK hizmet dökümü,

. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

. Barkodlu hizmet dökümünde meslek kodu uygun olmayan yada belirtilmeyenler için daha önce çalıştıkları kurumdan ilgili alanlarda çalıştıklarına dair alacakları çalışma belgesi.

t) "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (d) maddesinde belirtilen,en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (Traaskript veya Sertilika) (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

g) Her bir pozisyon için "Özel Şartlarda" istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.(Transkrip veya Sertifika) (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) h) İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge, Yabancı dil puanı olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.) (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) i) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa) KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

111. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir. Adaylar başvuru ve sınav bilgilerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntü1eyebi1ecektir.

IV, SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ

1 -Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayn puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

3-Sınav konulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edn.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

1- Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden de görüntülenebilecektir.

2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on ış günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirlilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, baklandan feragat etmiş sayılır.

5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

6- İlan edi len pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykın beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VII. ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6645/1-1

