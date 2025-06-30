Eti Maden İşletmeleri 469 işçi alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,



KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,



BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE



EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE



469 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR



Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 110, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 39, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 214 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.



Aşağıdaki tabloda belirtilen 469 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 07.07.2025 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 469 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.



ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



469 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALIMI