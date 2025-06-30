Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

. Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 6 (altı) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 4 (dört) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.

. Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur.

. Adaylar, Dijital (Taşınır Bellek) dosyaların haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent adayları için), Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için) çıktı alarak ayrı bir dosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların, ilgili belgeyi müracaat sırasında başvurduğu birime teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

. İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr

İlk Başvuru Tarihi : 30.06.2025

Son Başvuru Tarihi : 14.07.2025

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