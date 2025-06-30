Şırnak Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4, maddesinin

(B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli (4/B) Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Teknisyen alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır,

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek smıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Özel Şartlar:

a. Eşdeğeri ik/Denklik belgesine sahip olmak şartıyla mezun olduğu programa eşdeğer bir programdan mezun olmak.

b. Yükseköğretim kurulularında örgün eğitime devanı ediyor olmamak.

e. 1 Ocak 2000 öncesi doğumlu olmak.

d. Koruma vc Güvenlik Görevlisi Başvuran Adaylar için; Başvuru süresi içinde sağlık kuramlarından alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 10'dan az olmamak, (örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 701 15=85 den fazla, 70-l0=60'tan az olmaması gerekmektedir.)

e. İlan Şartlarında belirtilen belge ve/veya sertifikalara ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak, bu nedenle üzerinde tarih belgesi yer almayan düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

f. Güvenlik soruşturması vc/vcya arşiv araştırması olumlu olmak.

g. KIIK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

h. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ı. Yurtdışmda eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

i. Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasa! işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir ve hiçbir hak iddia edemeyecektir.

j. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunlan için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P94 puanına sahip olmak.

k. Destek Personeli (657 sayılı kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerin yürütülmesinde personel istihdamı için kullanılacaktır.) kadrosuna (Temizlik) başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;

1-. Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

2- Katı atıklan ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

3- Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerlerin tozunu almak ve nemli bezle silmek.

4- Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

5-. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

6- Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

7-Tuvalctlcri temiz tutmak, kağıt havlu vc sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu parallamak.

8- Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

9-, Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

10- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

11 - Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vc benzeri engelleri bulunmamak.

12- Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Üniversitemizde temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan görevini yapmasına engel olabilecek şekilde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren Sağlık Raporu istenecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirlilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapına hakkına sahiptir.

3. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat etliği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır

5. Asil veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

7. Destek personeli, Üniversitemizin farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

8 Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 10.Başvurularda "Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

11. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmekledir.

13.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Şırnak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformu üzerinden 30.06.202514.07.2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bilgi için: 04862164008 - 1077 - 1078

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.) 2-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili burumlardan gerekli güncelleme/düzeltmclcri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatmda e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

I. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, http://www.simak.cdu.tr ve www.iscalimkariycrkapisi.cbiko.°ov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

2.KPSS'dc yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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