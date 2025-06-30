Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Medya ve Görsel Sanatlar, Dijital Medya, veya İletişim ve Tasarımı, alanında lisans sahibi olmak.

3. İletişim Bilimleri, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve/veya doktora yapıyor olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır,

5. Öğlenci Belgesi.

6. Lisans Transkript Belgesi,

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (İngilizce en az 80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademi kbaşvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/is-olanaklari/ bölümünde yayınlamaktır.

Belirtilen şartlan taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvurulan ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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