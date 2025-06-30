Dicle Üniversitesi 2 İşçi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞ - KUR üzerinden, daimi statüde istihdam edilmek üzere;

a) 1 (bir) adet Hayvan yetiştiricisi

b) 1 (bir) adet Seyis sürekli işçi alınacaktır.

Aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren

5 (beş) iş günü içinde başvurularını, https://diyarbakir.iskur.gov.tr, https://esube.iskur.gov.tr, https://www.turkiye.gov.tr adresleri üzerinden online başvurarak, Alo 170'i arayarak veya şahsen Diyarbakır İŞ-KUR İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine; Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

2) Türk vatandaşı olmak,

3) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak)

6) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Dicle Üniversitesindeki ilan ve görev tanımında belirtilen diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9) Askerlik ile ilişiği olmamak. Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir.)

10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11) Adaylar yalnızca tek bir ilana başvuruda bulunabilir. İki ilana başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

12) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

14) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

15) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

16) Arşiv araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

17) Talepler Diyarbakır Merkez ve ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresi içerisinde ikametgahlarını talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

HAYVAN BAKICISI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) En az İlkokul ve en fazla Ortaöğretim (Lise) mezunu olmak.

2) Sürü Yönetimi (çobanlık sertifikası) belgesine ilan tarihinden önce sahip olmak

3) Başvuru yapacak personelin açık ve kapalı alanlarda görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması.

4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

5) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6) Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

7) Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Hayvanat Hastanesi ile bağlı ilgili birimlerinde çalıştırılacak ve hayvanların bakımı, temizliği, meraya götürülmesi, bulundukları ortamın temizliği vs. gibi Üniversitemiz görev tanımında belirtilen işleri yapmasına engel bir durum bulunmamak.

SEYİS İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) En az ilkokul - en çok ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

2) Resmi kurumlardan alınan seyislik belgesine ilan tarihinden önce sahip olmak.

3) Başvuru yapacak personelin açık ve kapalı alanlarda görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) bulunmaması.

4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

5) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6) Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.

7) Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Hayvanat Hastanesi ve bağlı ilgili birimlerinde çalıştırılacaktır.

AÇIKLAMALAR

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, KURA YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Ayrıca kura ile aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

2) Kura çekimi, 29/07/2025 Salı günü Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

3) Kura sonucu belirlenen adaylar kurumumuzun Web sitesinde (www.dicle.edu.tr) ilan edilecektir. Bu duyuru, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükmünce tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adayların adresine fiziki posta yolu ile veya e-tebligat yapılmayacaktır. İlanen tebliğ olunur.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri kurumun (www.dicle.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların istenilen belgeleri kurum tarafından belirlenen tarih aralığında teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilir.

2) Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Noter kurası sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2) Sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi kurumun (www.dicle.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bu ilan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükmünce tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adayların adresine fiziki posta yolu ile veya e-tebligat yapılmayacaktır. İlanen tebliğ olunur.

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre noter kurası sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3) Sınavda tüm adaylar Sınav kurulunca 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular kurumun (www.dicle.edu.tr) internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Sınavda başarılı olupta ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

2) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız feshedilecektir.

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Diyarbakır Merkez ve İlçeleri

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