Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 temmuz 2025
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Haziran 2025 00:26, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 00:27
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör. Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.. 24. ve 26. maddeleri. 657 say ılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Y ükseltilme s e Atanma Y önergesi" uyarınca Profesör. Doçent (De* amlı Statüde) ve Doktor öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adaylan için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6 maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleşerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen* teslim etmeleri gerekmektedir Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır Adaylar, şartlan uyan kadrolardan sadece binne başvurabilecektir. Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere. Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da htt2_«AVA\^şkişehjr£diL^ internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir. Duyurulur. <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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