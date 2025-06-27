Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 saydı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 27.06.2025

Son Başvuru Tarihi ; 11.07.2025

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 21.07.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 28.07.2025

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 05.08.2025

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

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2- Yun dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

3- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

4- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

7- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,

5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

6- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya c-Dcv1ct çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

7- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,

8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,

10- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyanırca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

12- İlanla ilgili ayrmtılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

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