Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin

ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

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Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında ilanı iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren birimlerdeki kadrolara yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan (Üniversitemiz Senatosunca Belirlenen Puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Özel Şartlar (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesi)

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup başvurusunu tamamlamayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1. Lisans mezuniyet belgesi

2. Lisans transkript belgesi

3, Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

4. Doktora Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

5. ALES belgesi

6. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-devletten alınan hitap hizmet dökümü)

7. Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK'ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmekledir.)

8, Özgeçmiş

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibarc:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca vc Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2» Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan olunur.

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