Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

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