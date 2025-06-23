Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Haziran 2025 01:30, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 01:06
Yazdır
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Hem öğretmen hem avukat

Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı

Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı