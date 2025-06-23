Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Haziran 2025 01:30, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 01:06
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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