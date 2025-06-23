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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 25 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 25 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Haziran 2025 01:40, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 01:10
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 25 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul ilinde istihdam edilmek üzere 25 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) Kontenjanında

Daimi İşçi Statüsünde Personel alınacaktır.

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

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Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Adaylar için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

. 4857 sayılı İş Kanunu (20 Puan)

.Genel kültür(20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. Adayların atamaya esas başarı puanı kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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