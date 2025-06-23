Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31'inci maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla saat 09.00'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 18.00'e kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgiye, https://personel.kku.edu.tr internet adresinde yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecektir.

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