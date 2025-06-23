Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

. Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

. İlgili alanda tıpta uzmanlık, doktora derecesine sahip olmak,

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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(*) İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda son üç yıl içinde, SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış en az bir makale (tercihen Q1/Q2).

(**) Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanında, 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanında, 4 ve üstü dergilerde yayın yapma potansiyeline¹ sahip olmak.

¹ Yayın yapma potansiyeli, Chartered ABS kriterlerine göre finans ve ekonomi alanında 4 ve üstü uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 - Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika'daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.

(***) Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanında 4* sıralamalı (Q1) dergilerde en az 2 yayın yapmış olmak, veya Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanında, 4 ve üstü sıralamalı (Q1) uluslararası hakemli dergilerde en az 3 yayın yapmış olmak (en az bir tanesi 4* sıralamalı (Q1) dergide olmak üzere).

(****) The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, 4 ve 3 sıralamalı dergilerde toplam en az 4 özgün yayın veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 4 özgün yayın ve bu yayınlardan en az üçünün Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli "Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik" ile "Finans" alanlarında sınıflandırılan dergilerde olması ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 60 puan elde etmek2.

2Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

. The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve üzeri dergide yayın 30 puan

. The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan

. The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan

. The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 10 puan

. The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 5 puan

Lisansüstü öğrenci yetiştirme

En az iki yüksek lisans veya bir doktora öğrencisine tez danışmanlığı yapmak.

Proje katılım deneyimi

Ulusal veya uluslararası projede yer alma veya yönetme tecrübesi beklenir.

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