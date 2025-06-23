Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2024 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 23.06.2025-07.07.2025

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AÇIKLAMALAR

1- Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3- Adaylar mezuniyetine göre; 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

5- Başvurular; 23.06.2025-07.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süre ile (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-Devlet Kapısı "Karadeniz Teknik Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti adresinden yapılacaktır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.

6- Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ilan edilecektir. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

7- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Kapsamında işlem yapılır.

8- Adaylar ilanda sadece 1 pozisyona başvuruda bulunabilir.

Not *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

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