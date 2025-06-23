Türkiye Uzay Ajansı 5 sözleşmeli personel alacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde; Destek Personeli (Şoför) 1 (bir) ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 4 (dört) olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

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1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.GENEL ŞARTLAR

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

g. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır,

h. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

i. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

j. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

k. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ (Şoför)

a. Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak,

b. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

c. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) veya daha yukarı puan almış olmak,

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak (Sağlık beyanına ilişkin form çıktı alınarak doldurulup imzalı hali taranarak pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklenecektir. EK-1),

e. D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

f. Seyahat etmesine engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

g. En az fiilen 90 gün 8322.06 Makam Şoförü veya 8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma) meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

h. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmamak,

i. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)

a. Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak,

b. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

c. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 55 (ellibeş) veya daha yukarı puan almış olmak,

d. En az 1 (bir) yıl temizlik hizmetlerinde çalıştığını e-Devlet Kapısından alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü ve Çalışma Belgesi ile belgelendirmek (Çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş-çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili Çalışma Belgesi),

e. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak (Sağlık beyanına ilişkin form çıktı alınarak doldurulup imzalı hali taranarak pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklenecektir. EK-2),

f. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

g. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmamak,

h. Atanmaya hak kazanan adaylar, Başkanlığımızda temizlik hizmetleri, çay servisi, birimler arası evrak dağıtımı işlemlerini gerçekleştirmek üzere istihdam edilecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan görevini yapmasına engel olabilecek şekilde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren Sağlık Raporu istenecektir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını 23/06/2025 (09:00) - 07/07/2025 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2.1. İSTENİLEN BELGELER

a. Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.),

b. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir,

c. KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.),

d. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir,

e. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir,

f. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur" seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana pdf veya jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir,

g. Çalışma Belgesi; şoför ve temizlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş-çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili Çalışma Belgesinin aslının sisteme yüklenmesi gerekmektedir,

h. Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.),

i. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

İlan edilen sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alınarak KPSS P94 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan asıl adaylar belirlenecektir. Ayrıca, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Başkanlığımız www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başkanlığımız internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanların veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecek olup asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

4. ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

a. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

b. Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5. AÇIKLAMALAR

a. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

d. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve genel hükümler geçerli olacaktır.

e. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

g. Başkanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

h. Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Türkiye Uzay Ajansı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Çankaya /ANKARA

Telefon: 0 (312) 412 89 29

Eposta : [email protected]

Kamuoyuna duyurulur.