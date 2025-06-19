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OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 temmuz 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Haziran 2025 01:20, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 00:53
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OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 19.06.2025

Son Başvuru Tarihi : 03.07.2025

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.07.2025

Sınav Tarihi : 09.07.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.07.2025

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili kanunlar, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların OSTİM Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM, 06374 Yenimahalle-ANKARA

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ÖZEL ŞARTLAR

. Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm/programa başvuru yapabilir. Tüm öğretim üyesi adayların OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde yer alan şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

. Uluslararası (WoS veya Scopus da taranan dergilerde) yayınlara sahip olmak. Tercihan sektör tecrübesine sahip olmak. Bazı bölüm ve programlarda istisnalar olabilecektir.

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