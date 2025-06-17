Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 25 uzman yardımcısı alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere yarışma sınavı ile aşağıda yazılı bölüm mezunları arasından 25 adet Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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I. YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

6) Yurtiçinde cn az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

7) ÖSYM taralından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puan türünde cn az 70 ve üzeri puan almış olmak.

II. BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alını veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında adayın mezun olduğu yükseköğrenim programına dair bilgiler ile KPSS puanına dair bilgiler sistem tarafından online kontrol edilerek şartları sağlayan adayın başvuru yapabilmesi sağlanacaktır. Ancak adayın sistemde mevcut olmayan yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapılmasına izin verilecektir. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin taranarak sisteme yüklenmesi zorunlu olup, aksi halde başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adayın yazılı özgeçmişinin taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurum tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yanşma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

III. SINAVIN ŞEKLİ TARİHİ VE YERİ

1) Yanşma sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde Ankara ilinde yapılacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adaylardan her bölüm için ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların ilgili bölüm için yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre tapu kadastro bölümünden ilk 20 aday, hukuk bölümünden ilk 40 aday, kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümünden ilk 40 aday olmak üzere toplam 100 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava alınacaktır.

3) Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav tarihi ve sınav yeri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (http://www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI VE PUANLAMA USULÜ

A. Sınav Konulan

I) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk.

3) Borçlar genel hukuku.

4) Ticaret hukukunun şirketler hukuku hükümleri.

5) Ceza hukukunun genel hükümleri.

6) İdari yargılama usulü ve hukuk usulü hükümleri.

7) İdare hukuku.

8) Devletler özel hukuku.

9) İcra ve iflas hukuku.

10) Kamu maliyesi.

11) Mikro ve makro iktisat.

12) Tapu mevzuatı.

V. Puanlama Usulü

Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince sözlü sınavda;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 puan,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 puan,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 10 puan,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 puan,

5) Genel yetenek ve genel kültürü 10 puan,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 puan,

Üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI. YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70 puandan az olmaması gerekir. Sözlü sınav puanı 70 puandan az olanların başarı puanı hesaplanmaz.

2) Başarı puanı adayın (A) grubu KPSS puanı (puan türü yukarıdaki tabloda belirtilmiştir) ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç aşağı veya yukarı yuvarlatılmadan değerlendirmeye tabi tutulur.

3) Başarı puanı sıralamasında adayların başarı puanlarının eşit olması halinde, (A) grubu KPSS puanı (puan türü yukarıdaki tabloda belirtilmiştir) yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

4) Başarı puanı olarak 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1) Atama ve benzeri konularda, telefon, posta, internet vb. yollarla yapılacak bildirimlerde belirtilen süreler içinde başvurmayan veya istenilen belge ve bilgileri temin etmeyen adaylar bildirim konusu işlemden feragat etmiş sayılacaktır.

2) İlanda yer almayan hususlar ile ilanlarda ortaya çıkabilecek tereddütlerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Etlik Ayvalı Mahallesi, Halil Sezai Erkul Caddesi, No;l Kcçiören/Ankara

Telefon; 0312 551 44 91

E-Posta: [email protected]

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