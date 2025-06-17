Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız merkez teşkilatında, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen ünvanlarda toplam 81 (seksen bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

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*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Sınav sözlü olarak, 21 Temmuz ila 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava başvuracak adaylarda, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel Şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

- Başvurulan sözleşmeli personel ünvanına ilişkin olarak, Tablo-1'de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

- Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar

- Yazılımcı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. İlişkisel veritabanı sistemleri (Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Sybase) ve ORM teknolojileri (JPA, Hibernate) konusunda bilgi sahibi olmak, SQL/PL-SQL sorgulama ve prosedür geliştirme becerisine sahip olmak,

. Java programlama dilinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçlarında (Jira, Confluence) ve versiyon kontrol sistemlerinde (Git, Sourcetree) bilgi sahibi olmak, farklı branching stratejileri ve kod yönetimi yaklaşımlarına hakim olmak,

. Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Modern API teknolojileri (REST, gRPC) ve veri formatları (JSON) konusunda deneyimli olmak, web servis entegrasyonları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Javascript tecrübesine sahip olmak,

. Temel frontend geliştirme bilgisine sahip olmak, tercihen Angular veya React projelerinde yer almış olmak, temel bileşen mantığını anlama (component, props, state) Angular CLI veya Create React App kullanımı ile responsive tasarım mantığına hakim olmak,

. DevOps pratikleri ve CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Çevik (Agile) yazılım geliştirme metodolojilerini bilmek, Scrum ve Kanban gibi çevik süreçlerin uygulandığı projelerde aktif çalışma tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen NoSQL veritabanları (Cassandra, MongoDB) konusunda proje deneyimine sahip olmak,

. Unit test yazma ve test otomasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen dağıtık sistemler ve cache teknolojileri (Redis, Coherence, Kafka) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

. Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi olarak çalışmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Uzman Yazılımcı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. İlişkisel veritabanı sistemleri (Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Sybase) ve ORM teknolojileri (JPA, Hibernate) konusunda güçlü uzmanlık sahibi olmak, SQL/PL-SQL sorgulama ve prosedür geliştirme becerisine sahip olmak,

. Java programlama dilinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçlarında (Jira, Confluence) ve versiyon kontrol sistemlerinde (Git, Sourcetree) ileri düzey deneyim sahibi olmak, farklı branching stratejileri ve kod yönetimi yaklaşımlarına hakim olmak,

. Mikroservis ortamında çalışma deneyimine sahip olmak,

. Nesne Yönelimli Programlama (OOP), veri yapıları, algoritmalar, yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları konularında güçlü teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,

. Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Modern API teknolojileri (REST, gRPC) ve veri formatları (JSON) konusunda deneyimli olmak, web servis entegrasyonları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Javascript tecrübesine sahip olmak,

. Temel frontend geliştirme bilgisine sahip olmak, tercihen Angular veya React projelerinde yer almış olmak, temel bileşen mantığını anlama (component, props, state) Angular CLI veya Create React App kullanımı ile responsive tasarım mantığına hakim olmak,

. DevOps pratikleri ve CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. Çevik (Agile) yazılım geliştirme metodolojilerini bilmek, Scrum ve Kanban gibi çevik süreçlerin uygulandığı projelerde aktif çalışma tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen NoSQL veritabanları (Cassandra, MongoDB) konusunda proje deneyimine sahip olmak,

. Unit test yazma ve test otomasyonu konusunda tecrübeye sahip olmak,

. Tercihen dağıtık sistemler ve cache teknolojileri (Redis, Coherence, Kafka) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

. Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi olarak çalışmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Kıdemli Uzman Yazılımcı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. İlişkisel veritabanı sistemleri (Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Sybase) ve ORM teknolojileri (JPA, Hibernate) konusunda güçlü uzmanlık sahibi olmak, SQL/PL-SQL sorgulama ve prosedür geliştirme becerisine sahip olmak,

. Java programlama dilinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, java ekosistemindeki açık kaynak teknolojileri (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Hibernate, JPA) hakkında deneyim sahibi olmak,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçlarında (Jira, Confluence) ve versiyon kontrol sistemlerinde (Git, Sourcetree) ileri düzey deneyim sahibi olmak, farklı branching stratejileri ve kod yönetimi yaklaşımlarına hakim olmak,

. Mikroservis mimarisi tasarımı ve uygulaması konusunda tecrübeli olmak, mikroservis mimarisi ve Domain Driven Design (DDD) prensiplerini uygulama konusunda bilgi sahibi olmak,

. SOLID yazılım tasarım prensiplerini benimsemiş ve projelerde etkin biçimde uygulayabilir olmak,

. Nesne Yönelimli Programlama (OOP), veri yapıları, algoritmalar, yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları konularında güçlü teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,

. Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Modern API teknolojileri (REST, gRPC) ve veri formatları (JSON) konusunda deneyimli olmak, web servis entegrasyonları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Javascript tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen React/Angular ile iş katmanı içeren projelerde deneyim sahibi olmak, React Hook'lar (useEffect, useState), Angular Service yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve Webpack ya da Angular build mantığı hakkında temel anlayışa sahip olmak,

. DevOps pratikleri ve CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. Çevik (Agile) yazılım geliştirme metodolojilerini bilmek, Scrum ve Kanban gibi çevik süreçlerin uygulandığı projelerde aktif çalışma tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen NoSQL veritabanları (Cassandra, MongoDB) konusunda proje deneyimine sahip olmak,

. Test Odaklı Geliştirme (TDD) ve Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) yaklaşımlarını uygulayabilmek, test stratejileri geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Unit test yazma ve test otomasyonu konusunda tecrübeye sahip olmak, tercihen yazılım kalite güvence süreçleri ve test metodolojilerini uygulayabilmek,

. Tercihen dağıtık sistemler ve cache teknolojileri (Redis, Coherence, Kafka) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

. DevOps süreçleri ve konteyner teknolojileri (Docker ve benzeri) konusunda deneyimli olmak, tercihen Kubernetes ile orkestrasyon ve ölçeklendirme konularında pratik tecrübeye sahip olmak,

. Konteynerizasyon teknolojileri (Docker ve benzeri) ve orkestrasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Modern web uygulamaları geliştirme konusunda tecrübeli olmak, JavaScript/TypeScript tabanlı frontend teknolojileri (React, Angular) kullanabilmek, duyarlı (responsive) tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilmek,

. Tercihen dağıtık sistemler, in-memory cache teknolojileri (Redis, Hazelcast) ve mesaj kuyruk sistemleri (RabbitMQ) ile çalışma deneyimine sahip olmak, yazılım kalite güvence süreçleri ve test metodolojilerini (unit test, UI test, entegrasyon testleri) etkin biçimde uygulayabilmek,

. Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi

olarak çalışmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Lider Uzman Yazılımcı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. İlişkisel veritabanı sistemleri (Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Sybase) ve ORM teknolojileri (JPA, Hibernate) konusunda güçlü uzmanlık sahibi olmak, SQL/PL-SQL sorgulama ve prosedür geliştirme becerisine sahip olmak,

. Java programlama dilinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, java ekosistemindeki açık kaynak teknolojileri (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Hibernate, JPA) ve kurumsal uygulama altyapı çözümleri (Apache Camel, Kafka, Keycloak, JBoss Wildfly, Tomcat) konusunda kapsamlı deneyime sahip olmak, kod kalite araçlarını (Sonarqube) etkin kullanabilmek,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçlarında (Jira, Confluence) ve versiyon kontrol sistemlerinde (Git, Sourcetree) ileri düzey deneyim sahibi olmak, farklı branching stratejileri ve kod yönetimi yaklaşımlarına hakim olmak,

. Mikroservis mimarisi tasarımı ve uygulaması konusunda tecrübeli olmak, mikroservis mimarisi ve Domain Driven Design (DDD) prensiplerini uygulama konusunda pratik deneyime sahip olmak, karmaşık iş süreçlerini etkin mikroservis yapılarına

dönüştürebilmek,

. SOLID yazılım tasarım prensiplerini benimsemiş ve projelerde etkin biçimde uygulayabilir olmak,

. Nesne Yönelimli Programlama (OOP), veri yapıları, algoritmalar, yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları konularında güçlü teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,

. Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Modern API teknolojileri (REST, gRPC) ve veri formatları (JSON) konusunda deneyimli olmak, web servis entegrasyonları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Javascript tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen web uygulamalarında React ve/veya Angular teknolojisi içeren projelerde liderlik yapmış olmak, tercihen React Context, Redux veya Angular State Management hakkında deneyim sahibi olmak, component-based mimari tasarımı yapabilme, performans optimizasyonu, kod ayrıştırma (code splitting), lazy loading teknikleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, web güvenliği (CSP, XSS koruması), build-time optimizasyonları ve SSR/SSG (Next.js, Angular Universal) gibi render stratejilerine hakim olmak,

. DevOps pratikleri ve CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. Çevik (Agile) yazılım geliştirme metodolojilerini bilmek, Scrum ve Kanban gibi çevik süreçlerin uygulandığı projelerde aktif çalışma tecrübesine sahip olmak, bu süreçlerin kullanıldığı projelerde yönetim tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen NoSQL veritabanları (Cassandra, MongoDB) konusunda proje deneyimine sahip olmak,

. Test Odaklı Geliştirme (TDD) ve Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) yaklaşımlarını uygulayabilmek, test stratejileri geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Unit test yazma ve test otomasyonu konusunda tecrübeye sahip olmak, tercihen yazılım kalite güvence süreçleri ve test metodolojilerini (unit test, UI test, entegrasyon testleri) kurumsal ölçekte etkin biçimde uygulayabilmek,

. DevOps süreçleri ve konteyner teknolojileri (Docker ve benzeri) konusunda deneyimli olmak, tercihen Kubernetes ile orkestrasyon ve ölçeklendirme konularında pratik tecrübeye sahip olmak,

. Konteynerizasyon teknolojileri (Docker ve benzeri) ve orkestrasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Modern web uygulamaları geliştirme konusunda tecrübeli olmak, JavaScript/TypeScript tabanlı frontend teknolojileri (React, Angular) kullanabilmek, duyarlı (responsive) tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilmek,

. Modern kimlik doğrulama ve yetkilendirme teknolojileri konusunda deneyimli olmak, özellikle Single Sign-On (SSO) çözümleri, JWT (JSON Web Token) ve OAuth 2.0 güvenlik protokolleri konularında uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen genel uygulama mimarisi (Layered Architecture, Integration Architecture, Release Management, Security, Failover, Cluster, Scalability, Capacity Management, APM-Application Performance Monitoring) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Tercihen dağıtık sistemler, in-memory cache teknolojileri (Redis, Coherence, Kafka, Hazelcast) ve mesaj kuyruk sistemleri (RabbitMQ) ile çalışma deneyimine sahip olmak, yazılım kalite güvence süreçleri ve test metodolojilerini (unit test, UI test, entegrasyon testleri) etkin biçimde uygulayabilmek ve kurumsal ölçekte sistemler tasarlayabilme deneyimine sahip olmak,

. Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi olarak çalışmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Bilişim Sistemi Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Yerel alan ağında orta veya büyük ölçekli Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir bilişim sisteminde çalışmak,

. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,

. Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,

. Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Temel ağ bilgisine sahip olmak,

. Veri merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,

. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Siber Güvenlik Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut orta veya büyük ölçekli özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmak,

. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, network trafik analizi yapabilmek,

. PAM (Privileged Access Management) konusunda bilgi sahibi olmak,

. DAM (Database Activity Monitoring) konusunda bilgi sahibi olmak,

. SIEM (Security Information and Event Management) konusunda bilgi sahibi olmak,

. LDAP, Aktif Dizin ve e-Posta sistemlerinin log yönetimleri konularında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen siber olaylara müdahale ve siber olay yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

. Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Temel eğitimi almış olmak,

. Tercihen CB DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut orta veya büyük ölçekli özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 8 (sekiz) yıl bilgi güvenliği uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, network trafik analizi yapabilmek,

. PAM (Privileged Access Management) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

. DAM (Database Activity Monitoring) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

. SIEM (Security Information and Event Management) sistemleri konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

. LDAP, Aktif Dizin ve e-Posta sistemlerinin log yönetimleri konularında tecrübe sahibi olmak,

. Siber olaylara müdahale ve siber olay yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

. Siber istihbarat verilerini okuyup anlamlandırabilmek konularında tecrübe sahibi olmak,

. Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, PCI DSS ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Baş Denetçisi eğitimi almış olmak,

. Tercihen CB DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum süreçlerinde çalışmış olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Ağ Yönetim Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri

veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektördeki orta veya büyük ölçekli veri merkezlerinde bilgisayar ağları yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmak,

. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

. Kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak,

. IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

. Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (CCIP) veya Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

. Altyapı donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- DevOps Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut orta veya büyük ölçekli özel sektördeki Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bilişim sistemleri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,

. Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,

. Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,

. Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb.) deneyimli olmak,

. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,

. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Kıdemli DevOps Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut orta veya büyük ölçekli özel sektördeki Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bilişim sistemleri merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,

. Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,

. Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,

. Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb.) deneyimli olmak,

. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,

. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Linux Sunucu Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Yerel alan ağında orta veya büyük ölçekli Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir bilişim sisteminde çalışmak,

. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

. Zabbix, grafana vb. açık kaynak kodlu monitoring araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

. Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Zimbra e-Posta sistemi konusundan bilgi ve tecrube sahibi olmak,

. LDAP, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apache, Nginx, repo ve Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

. Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Paket yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda bilgi sahibi olmak,

. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda bilgi sahibi olmak,

. VMware, RHEV ve Proxmox sanallaştırma platformu yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

. Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında bilgi sahibi olmak,

. Linux Professional Institute LPIC-1 veya üstü sertifikaya sahip olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Uzman Veri Tabanı Yöneticisi ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda, Tablo-1'de belirtilen sürede tecrübeye sahibi olmak,

. Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSQL veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon, bakım, güvenlik, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

. T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

. Replikasyon ve yüksek hacimli veri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

. PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,

. Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Veri ambarı ETL ve CDC süreçleri (Pentaho, Qlik, Golden Gate, Infosphere vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,

. Tercihen Shell, Perl scripting gibi konularda deneyimli olmak,

. Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Büyük Veri Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Orta veya büyük ölçekli bir bilişim sistemindeki veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmak,

. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 yıl çalışmış olmak,

. Veri tabanı tabloları ve ilişkisel mimari konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. SQL dillerinden en az birinde giriş-orta seviyede bilgi sahibi olmak,

. En az 2 yıl raporlama, veri analitiği veya iş zekası alanlarında iş deneyiminin olması ya da bu alanda eğitim almış olmak,

. ETL ve CDC süreçleri (Pentaho, Qlik, Golden Gate, Infosphere vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında (Kafka, Hadoop, Spark, Iceberg, Trino, Airflow vb.) bilgi sahibi olmak,

. Veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,

. Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,

. Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,

. Tercihen Shell, Perl scripting gibi konularda deneyimli olmak,

. Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Kıdemli Büyük Veri Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Orta veya büyük ölçekli bir bilişim sistemindeki Sybase IQ ya da Postgresql veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmak,

. Veri ambarı modelleme mantığına hakim olmak,

. Veri tabanı tabloları ve ilişkisel mimari konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Büyük veri ortamları hakkında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak ve Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmış olmak,

. Açık kaynak teknolojileri kullanarak büyük veri sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, entegrasyonu ve bakımı hakkında ileri seviyede bilgiye sahip olmak,

. Büyük veri ortamına göç projelerinde açık kaynak teknolojileri kullanarak mevcut prosedürlerin büyük veri sistemine uygun şekilde dönüşümü, veri ambarı ve büyük veri sistemi üzerinde yeni prosedürlerin yazımı, bakımı ve performans arttırımı, verinin doğrulanması, temizlenmesi ve transformasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

. Açık kaynak teknolojileri hakkında (Kafka, Hadoop, Spark, Iceberg, Trino, Airflow vb.) bilgi sahibi olmak,

. ETL ve CDC süreçleri (Pentaho, Qlik, Golden Gate, Infosphere vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

. İyi derecede SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

. Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,

. Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama yapmış olmak,

. Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

- Yapay Zeka Uzmanı ünvanı için;

. Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

. Makine öğrenmesi, yapay sinir ağlari, doğal dil işleme, büyük dil modelleri konularinda tecrübe sahibi olmak, kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmak,

. Java ve Python dilleri ile makine öğrenmesi algoritmalari geliştirilmesi konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,

. Yapay zeka algoritmaları destekli geliştirilen büyük ölçekli (kullanılan veri boyutu ve çeşitliliği, kapsam vb.) en az 1(bir) projede görev yapmış olmak,

. Açık kaynaklı yapay zeka kütüphaneleri olan Scikit-Learn, Numpy, Matplotlib, Pandas ve Seaborn kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Açık kaynaklı yapay zeka kütüphanelerinden (TensorFlow, PyTorch, Torch, Keras, MxNet) en az ikisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Veri hazırlığı, veri keşfi, veri düzenlemesi, veri analizi, makine öğrenmesi model tasarımı ve veri yönetişimi gibi veri süreçleri (MLOPS) ve bu süreçlerin akış yönetimi gibi mevcut güncel teknolojiye sahip araçlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Yazılım geliştirme metodolojileri ve modelleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. GPU kullanımı, optimizasyonu ve GPU programlama modelleri (CUDA, OpenCL vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Büyük veri analizi, veri madenciliği, istatistiksel modelleme, optimizasyon ve risk analizi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

. Paralel ve dağıtımlı hesaplama konularında bilgi sahibi olmak,

. Github teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Linux işletim sistemlerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,

. RAG (Retrieval Augmented Generation), Prompt Engineering konularında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen görüntü işleme, konuşma sentezi, konuşma anlama, örüntü tanıma konularında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER

- Başvurular; 23 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Temmuz 2025 Cuma günü Saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sitesinde yer almaktadır.

- Başvurular, Tablo-1'de yer alan ünvan tercih edilmek suretiyle yapılacak ve başarılı olan adayların atamaları, mülakat sonucundaki başarı sıralamasına göre, başvuru yaptıkları ünvanın ilgili pozisyonuna yapılacaktır.

- Adaylar başvuru sırasında, ilanda belirtilen sadece "1 (bir) ünvanı (bu ünvana ait pozisyonlarla birlikte)" tercih edeceklerdir.

- Sınav başvurusunda istenilecek belgeler;

. Eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

. Son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil belgesi,

. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK hizmet dökümü veya özel kurumlardan alınacak belge),

. Başvuru yapılan ünvan için geçerli olan özel şartlarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve deneyime ilişkin belgeler.

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

VI - DEĞERLENDİRME

- Sözlü sınav, adayların istihdam edilecekleri ünvana ilişkin;

a) Genel alan bilgisi,

b) Özel alan bilgisi,

c) Alana ilişkin tecrübe durumu,

ç) Bilgi güvenliğine ilişkin algı seviyesi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Adaylar, yukarıda belirtilen her kriter için 20 (yirmi) puan ve toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda belirtilen ünvan ve bunlara ilişkin pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

- Her bir ünvan için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday (tek asil aday sayısında tek yedek aday) belirlenebilir.

- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir.

- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII - SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

- Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

- Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Ancak, Başkanlığımız bu tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX - DİĞER HUSUSLAR

- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler, tercih ettikleri ünvan ve bunlara ilişkin pozisyonda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak ve hiçbir hak talepleri de söz konusu olmayacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

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