Çukurova Üniversitesi 9 İşçi Alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Çukurova Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda gösterilen şekilde 9 (Dokuz) "Sürekli İşçi" alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Şartları taşıyan adayların, 16.06.2025 - 20.06.2025 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

A) GENEL AÇIK LAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. İlana son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),

6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

9. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

10. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

11. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

12. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (İki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

16. Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde tarım işleri hizmetlerinde çalışmak.

*Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

B) KURA İŞLEMLERİ

. İş-Kur tarafından gönderilen nihai başvuru listelerinden açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve 4 (Dört) katı kadar yedek aday kura çekimi ile belirlenecektir.

. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 26.06.2025 tarihinde Perşembe günü Saat: 09.30'da Ç.Ü. Ziraat Fakültesi İ.Akif KANSU Toplantı Salonunda Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır.

. Adaylar kura çekimini canlı yayın olarak Üniversitenin belirttiği web adresinden ve istemeleri halinde kura çekimini ilanda belirtilen gün, saat ve adreste fiilen bulunup izleyebilirler.

. Kura çekimi ile belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl ve 4 (Dört) katı kadar yedek adaylar, açık iş sayısı kadar asıl ve yedek liste belirlenmek üzere sözlü sınava çağırılacaktır.

B) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü sınava alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr/) ilan edilecektir.

. Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.

. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84/2688

İlanen duyurulur.

6120/1-1