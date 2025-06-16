Yargıtay 11 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 net maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (onbir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I, BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelennin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (R) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanma prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

h) Kamu Kuram ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen özlük haklan ve diğer kuralları kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1. AĞ UZMANI (l(bir) kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2(iki) katına kadar)

a) Omurga vc kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik fıltrcleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde veya bu sistemlere destek veren firmada mühendis, uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Cisco, Huawei, HPE veya H3C marka switchlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Fortinet, Checkpoint, Palo Alto ve Cisco marka güvenlik duvarı cihazlarından en az biri hakkında konfigürasyon vc yönetim tecrübesine sahip olmak,

d) F5, Citrix ve A10 marka yük dengeleyicilerden en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF,VxLAN, EVPN, Cisco VSS-VPC/HP İRF konularında bilgi sahibi olmak,

g) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Linux işletim sistemleri hakkında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

i) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde bilgi sahip olmak,

j) Tercihen CCNA veya dengi bir sertifikaya sahip olmak,

k) Tercihen sızma testi konusunda tecrübe sahibi olmak,

I) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

o) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

2-YAZILIM UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firmada yazılımcı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak vc bunu belgelemek,

b) ReacUavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

c) UI, UX standartlan, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Web uygulamaları, responsivedesign, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

e) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,

f) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

h) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak,

k) İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

I) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Tercihen JavaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

o) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

p) Güçlü iletişim becerisine sahip, lakım çalışmasına yatkın olmak,

3-YAZILIM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firmada yazılımcı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) ReacUavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Web uygulamaları, responsivedesign, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

e) JavaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

f) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,

g) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

i) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

k) İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak,

1) İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

m) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak

o) Tercihen DevOps, Cl/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubemetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

q) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

r) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

4- KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (2 kişi) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Yerel Alan Ağ (T,AN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) TCP/IP, DNS, DHCP, 802. lx, Ağ trafik-paket analizi vc ağ sıkılaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

e) Wireless, LoadBalancer ve Firewall teknolojileri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Antivirus, IDS' IPS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) DDoSProtection teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) SDN mimarisi, VxLAN, EVPN teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) WLC kurulumu, konfigürasyonu vc yönetimi, VoIP kurulumu vc yönetimi konularında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

k) PAM, DLP, SSL Inspection yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

1) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

n) SIEM, SOAR, İçerik Filtreleme, EDR, NDR, WAF, Sandbox ve Zafiyet Tarama güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Kurumun sistemlerindeki yapılandırmaları değerlendirme, olay müdahalelerinin yapılış şeklini, iyileştirme ve kurtarma planını belirleyebilecek ve yönetebilecek seviyede bilgi sahibi olmak,

p) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,

q) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan biri veya birkaçına sahip olmak;

1) CCNP (Cisco Certified Network Professional)

2) H3CNE-RS (H3C Certified Network Engineerfor Routing &Switching)

3) CEH (CertifiedEthical Hacker)

4) PCNSE (PaloaltoCertified Network Security Engineer)

5) Fortinet NSE (FortinetNetwork Security Expert)

5.KIDEMLİ DEVOPS VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Kubemetes, Docker Swarm, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış ve bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Gitlab Cl, Tckton, ArgoCD, Jenkins, feamCity vb. Cl/CD araçlarının en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Cl/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Load Balancing, HA Proxy ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

g) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

h) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabam, uygulama katmanı, yazılım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) UNIX/ Linux işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu. yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme ve bakımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),

k) Linux işletim sisteminde güvenlik, optimizasyon ve zamanlı görevler konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenliği hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve agile (çevik) süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

n) Ansible, Chef, Puppet gibi konfigürasyon yönetimi, altyapı otomasyonu araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Helm uygulama ve paket yönetimi aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

p) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

q) Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

t) Quay, Redhat io ve Docker io gibi image repository leri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

s) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

t) Güçlü iletişim becerisine sahip, lakım çalışmasına yatkın olmak,

u) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

v) Tercihen Kubemetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

w) Tercihen mikro servis mimariye sahip uygulamaların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

x) Tercihen yazılım performans izleme (APM) aracı tecrübesine sahip olmak,

6- KIDEMLİ VER İTA BAM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veril abanı uzmanı (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) İlişkisel veritabanlan (Postgresql, MSSql, Oracle, MySql, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NoSQL Veritabanlan (ElasticSearch, MongoDb, Rcdis vb.) kurulum ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Veritabanı mimarisi, tasarımı, performans ve optimizasyonu / normalizasyonu (tuning) kapasite planlama, güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında ve ilgili veritabanı eklentilerini kullanma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İleri seviyede PL/PGSQL,TSQL bilgisine sahip olmak, DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veritabanı yama uygulaması, kapasite analizi, planlama, yedekleme, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/de-aktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

lı) Veritabanı performans izleme, log analizi konularında ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Farklı veritabanları arasındaki veri aktarım (ETL) süreçleri ve araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, j) Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore),veri göçü konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Veritabanı uygulama sunucusu kümeleri (Postgrcsql Cluster, MSSQL Cluster vb.) vc PostgrcSQL High Availability Çözümleri (Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, BarMan, PgPool, PgBouncer, ETCD,HAProxy, Kecpalived vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) Streaming replication, Logical replication, Foreign Data Wrapper konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Linux işletim sisteminde veritabanı ve bash scriptleri yazma, ayrıca Crontab'a entegre edilmesi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Linux işletim sistemi üzerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Kubernetes, OpenShiftgibi Decker konteyner mimarisi teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Prometheus, Grafana, Alert Manager, Zabbixvb. Monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

r) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve agile (çevik) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

t) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

u) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve agile (çevik) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

v) Tercihen Postgrcsql, MongoDB, MsSql Database Admin sertifikalarından (PostgrcSQL v 13/14/15/16 EDB Essentials/Advanced gibi) en az birine sahip olmak,

7-KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) PHP vc PHP Framework (Laravel, Symfony vb.) cn az 5(bcş) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Java (Spring Framework, Spring Boot vb.), teknolojileri hakkında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

d) React.JS Framework frontend geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Proje kapsamında ihtiyaçlara gore yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmak,

h) MVC ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

i) Bootstrap, JavaScript, Jquery, 11TML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) JSON, Ajax, SOAP ve Restful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

k) Responsive web tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) İlişkisel VeritabanıYönetim Sistemlerinden (MySQL, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,

m) Versiyonlama araçlarından Git hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

o) LAMP (Linux Apache/NginxMysql PHP) modüllerinin kurulumu, kullanımı, yeni modüller yüklenmesi ve performans ayarlan hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Micro Servis mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Docker ile uygulamaları konteyner içinde çalıştırma konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

r) Web teknolojileri performans, güvenlik vc testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

s) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

t) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 20.06.2025 - 27.06.2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.ir) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

a) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

e) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

IH- İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiş olup adaylar bu belgeleri başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca, adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzelımeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Özgeçmiş: (Fotoğraflı, iş tecrübesini belirtir şekilde ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olacaktır),

b) Mesleki çalışma sürelerini gösterir belge: (SGK Hizmet Dökümü 'e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge1), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

c) Programlama dil belgeleri (Öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan işyerinden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)

d) Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler (adayın, başvurduğu pozisyonla ilgili alan bilgisini, çalışılan hizmetler/projeleri, çalışma sürelerini gösterecek şekilde olmalıdır. Ayrıca belge, belgeyi imzalayan kişinin pozisyon bilgisini, erişilebilir telefon numarasını, e-posta adresini içerecek şekilde ve ıslak imzalı olmalıdır.)

e) KPSS sonuç belgesi: KPSS puanını gösteren belge,

f) YDS sonuç belgesi: İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge,

g) Mezuniyet Belgesi: Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi,

h) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge: Terhis, muafiyet veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge,

i) Sertifika: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında varsa sertifikalar, başvuruya eklenecektir. Belgelerin pdf ya da jpcg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuru şartlarını taşıyan adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'u toplamı esas alınmak sureliyle yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puam(0) olarak kabul edilecektir.

b) Başvuru sonuçlan, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

V- SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçlan ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları; pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar" da yer verilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde Başkanlığımıza elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2(iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu taralından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesinde yeniden ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

c) Atama işlemleri. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlanın taşımadıkları halde sınava girip baş anlı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykın beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII- ÜCRET:

a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 inci maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

c) Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının bu dokümanda özel şartlar başlığı altında belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IX - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral : 0 312 836 00 00

Bilgi : 0 312 836 04 16

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