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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Haziran 2025 00:40, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 00:28
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.06.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 26.06.2025

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe,

2) Özgeçmiş ve yayın listesi,

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı),

4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr),

5) Noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora), Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6) Özgeçmiş, diplomalar, bilimsel çalışmalar ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile 4 adet USB bellek.

NOTLAR

1) Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

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