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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Haziran 2025 00:30, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 00:23
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Edebiyat ve felsefe alanlarında disiplinlerarası

çalışmalarda uzman olmak. Alanında önde gelen dünya üniversitelerinde araştırma deneyimine sahip olmak.

Yurt dışında saygın akademik konferanslarda bildiriler sunmuş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde ders verebilmek ve akademik sunum yapabilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani

Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

5936/1-1

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