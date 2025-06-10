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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Haziran 2025 01:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 00:42
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca

Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri ve Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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