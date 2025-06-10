İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 haziran 2025
İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 6 Öğretim Görevlisi alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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İSTENEN BELGELER
1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2. YÖK formatlı özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),
6. Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),
7. Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belge),
8. ALES Belgesi,
9. Yabancı Dil Belgesi,
10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),
12. Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,
13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),
14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Aday Başvuruları:
İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Beykent, Büyükçekmece / İstanbul
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
İLGİLİ BİRİM
TELEFON / DAHİLİ
MAİL ADRESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
444 1997 / 6463
Duyurulur.
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