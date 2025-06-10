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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Eski Hükümlü 360 İşçi Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Eski Hükümlü 360 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Haziran 2025 00:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 00:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Eski Hükümlü 360 İşçi Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

1- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 288 engelli, 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2- Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 10/06/2025-16/06/2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4- Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5- Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6- Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

7- Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

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