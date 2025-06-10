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Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 00:22
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Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, ana bilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesinin resmi kurumlarca onaylanmış örneği, (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir.) yurt dışında alınan diplomalara YÖK Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 fiziksel ve 6 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Başvuru yeri ve şekli: Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN

Telefon: 0478 211 75 19

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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