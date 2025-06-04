İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kaııunu'nun ilgili maddeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Atanına Kriterlerine Dair Yönerge" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Akademik Personel Başvuru Sisteminden (APBS) (https://apbs.iuc.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adaylar yapmış oldukları başvurularını ilanın son başvuru tarih ve saatine kadar güncelleyebilecek ancak ilan bitiş tarih ve saat itibariyle sistem erişime kapatılacağından herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapamayacaklardır. Adayların tamamlanan başvuruları Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından değerlendirilerek "Başvuru Onay" sürecine alınacak ve onay bilgilerine ait sonuçlar adayların Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) kayıtlı e-posta adreslerine bildirilecektir.

-Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ile başvuruda bulunduğu veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmayacak; onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Adaylar, tüm çevrimiçi başvuru süreçlerini tamamlayıp gerekli bütün dosyaları yükledikten sonra başvurusunun son adımında onaylama işlemini yapıp başvuru numarası almadıkları müddetçe başvurusu eksik sayılacak, bu adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. -Başvurusu onaylanmayan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

-Başvurunun onaylanması adayın atanmaya hak kazandığı anlamına gelmemektedir.

Adaylar, Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) başvuru yapacağı kadroya göre eğitim, ünvan, yabancı dil, akademik faaliyetler ve istenilen diğer veri girişlerinin tamamlanması sonrasında aşağıda yer alan Başvuru Evrakına ilişkin belgeleri PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. T.C. Kimlik Kartı Örneği (On ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecektir.)

3. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Format!) Özgeçmiş

4. Lisans vc Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (*'

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi <*'

6. Askerlik Durum Belgesi 1*1

7. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) <*)

8. İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler <*>

9. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Akademik Faaliyetler alanında sisteme yüklenecek olup belgelere yükleme kısmında sistem tarafından otomatik aktarılacaktır.)

10.Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir.)

11 Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Belgesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış Tıp Doktorları için zorunludur.) (*)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.06.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 24.06.2025 (Saat 17:00 mesai saati bitimi itibariyle)

GENEL AÇIKLAMALAR;

1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önec Profesör unvanı almış adaylar başvuramaz.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Doçent unvanı almış adaylar başvuramaz.

3) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

4) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

6) Akademik Personel Başvuru Sistemine (APBS) https://apbs.iuc.edu.tr web adresinden veya www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/tdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr web adresinden erişim sağlanabilir.

7) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

8) "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Atanma Kriterlerine Dair Yönerge" ye www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan llakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

9) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomalann YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

10) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

11) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) bulunan "Akademik Faaliyet Ekle" butonuııa tıklayarak ilgili alanlara (birden fada dosya olması halinde dokümanlar birleştirilerek) PDF formatında yüklemesi gerekir.

12) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların ilan süresi içinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması adayın sorumluluğunda olup taslak aşamasında bırakılan, eksik/yanlış yapılan ve tamamlanmayan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

13) Akademik Personel Başvuru Sistemine yüklenen tüm bilgi ve belgeler ile atanma sürecinde gerekli diğer belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir,

14) Gerçeğe aykırı belge verenler ve beyanda bulunanlar ile ilan şartına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacağından atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15) Adayın atanmaya hak kazanması halinde Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) yüklemiş olduğu başvuru evrakı asıllan (c-dcvlct üzerinden alınan karekodlu belgeler, diplomaların aslı gibidir nüshaları, resmi kurumlarca onaylanmış asıl/aslı gibidir çeşitli diğer belgeler) Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere ıslak imzalı Başvuru Formu ile birlikte fiziki olarak teslim edilecektir.

16) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

17) Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun cari yıl için Üniversitemize tahsis ettiği atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

18) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

19) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

20) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

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DUYURU L U R

5807/1/1-1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu*nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

-Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak tüm atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.

-Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Akademik Personel Başvuru Sisteminden (APBS) (https://apbs.iuc.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adaylar yapmış oldukları başvurularını ilanın son başvuru tarih ve saatine kadar güncelleyebilecek ancak ilan bitiş tarih ve saati itibariyle sistem erişime kapatılacağından herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapamayacaklardır.

-Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanhş/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ile başvuruda bulunduğu veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Adaylar, tüm çevrimiçi başvuru süreçlerini tamamlayıp gerekli bütün dosyaları yükledikten sonra başvurusunun son adımında onaylama işlemini yapıp başvuru numarası almadıkları müddetçe başvurusu eksik sayılacak, bu adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar, Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) başvuru yapacağı kadroya göre eğitim, ünvan, yabancı dil, sınav bilgileri ve istenilen diğer veri girişlerinin tamamlanması sonrasında aşağıda yer alan Başvuru Evrakına ilişkin belgeleri PDF İbrmatında sisteme yükleyeceklerdir,

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. T.C. Kimlik Kartı Örneği (Ön ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecektir.)

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formath Özgeçmiş

4. ALES Sonuç Belgesi (*)

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliyi kabul edilen sınav sonuç belcesi) (*)

6. Askerlik Durum Belgesi (*)

7. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yandal Uzmanlık Belgesi, (*)

8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)

9. Lisans Transkript Belgesi (*)

10. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalınmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*) 12. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)

13. Deneyim, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (İlan edilen kadroya bağlı)

14. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Belgesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış Tıp Doktorları için zorunludur.) (*)

(*) e-Devlet üzerinden alman karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

STNAV TAKVİMt;

İLK BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2025

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2025 (Saat 17:00 mesai saati bitimi itibariyle)

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 27.06.2025

GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 01.07.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 04.07.2025

GENEL AÇIKLAMALAR:

I) Araştırına Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adaylann başvurusu kabul edilmez.

3) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

4) Sınavlar aynı tarihte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adaylann tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

5) Akademik Personel Başvuru Sistemine (APBS) https://apbs.iuc.edu.tr web adresinden veya www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/tdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr web adresinden erişim sağlanabilir.

6) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr wcb sayfamızda bulunan "Hakkmıızda/ldari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya htlps://personel. iuc.edii.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

7) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK vc/vcya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması vc belgelendirilmesi şarttır.

8) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların ilan süresi içinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması adayın sorumluluğunda olup taslak aşamasında bırakılan, eksik/yanlış yapılan ve tamamlanmayan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

9) Akademik Personel Başvuru Sistemine yüklenen tüm bilgi vc belgeler ile atanma sürecinde gerekli diğer belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir.

10) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) yüklemiş olduğu başvuru evrakı asıllan (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, diplomaların aslı gibidir nüshaları, resini kurumlarca onaylanmış asıl/aslı gibidir çeşitli diğer belgeler) ilgili Dckanlıklara/Müdürlüklcrc ıslak imzalı Başvuru Formu ile birlikte fiziki olarak teslim edilecektir.

11) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

12) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır. Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devanı etmesi gerekir.

13) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçlan, başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya ilan şartına uygun olmadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacağından atama işlemleri yapılmayacak; başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişiler hiçbir hak talep edemeyecektir.

15) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

16) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

17) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.