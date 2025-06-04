Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşullan sağlamış olmak kaydıyla, özlük haklan yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adaylann başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) I nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) şahsen veya posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

. Müracaat edecek adaylann; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#vonergeler) belirtilen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir.

. Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi"nİ doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak sunması

gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin eklenmesi gerekmektedir.

. Tüm adaylann, gelecekte yapmayı planladıktan eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktılan ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

. Erkek adaylann askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarının sağlanması gerekmektedir.

. Adayların, ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartlan sağlamaları gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kuram ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir,

. Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Son müracaat tarihi 25 Haziran 2025 mesai bitimidir.

. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İlanda belirtilen koşullan taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku edu.tr/ yapılacak olup, aynca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

. Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yapılan başvurularda "İngilizce" puan türünden alınan Yabancı Dil Belgesi sunulmalıdır. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.

. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İSTENEN BELGELER

1 Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir, (https://personel.hku.edu.ir/tum- formlar-ve-dilekceler/)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Müdürlük Sekreterliği tarafından onaylı hali)

3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatmda) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

4, Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (E-Devlet üzerinden alman belge)

5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alman belge)

6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alman belge)

7. Tecrübe Belgesi (Çalıştığı Kurululardan alınan belge) (NOTER. E-Devlet Hizmet Döküm Belgesi ile uyumlu olmalıdır.)

8. Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

9. SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet üzerinden alınan belge) 10. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteril belgenin fotokopisi (onaylı belge) 11. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

12. ALES Belgesi " - -

13. YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.

14. 2 Adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

15. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres:

Osmanlı Malı. Havalimanı Yolu Bulvarı No:267 Haşan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80/1531/1751 Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: personelmııdurlugLi@hkıı.edu.tr

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 04.06.2025

SON BAŞVURU TARİHİ: 25,06.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 27.06.2025

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ: 02.07.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 11.07.2025

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

- Atanmaya hak kazanan adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

- Asıl kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili birime başvuru yapması gerekmektedir.

- YÖKDİL Yabancı Dil sınav sonuç belgesiyle başvuru yapan adayların ilgili alanda sınava girmesi gerekmektedir (Fen, Sosyal, Sağlık).

- Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5931/2/1-1