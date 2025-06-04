Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Doktora derecesini Fen Bilgisi Eğitimi veya ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde tasarım temelli öğrenme ve öğrenci başarısı alanında yayını olmak

b) Doktora derecesini Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yayını olmak.

c) Doktora derecesini Eğitim Psikolojisi veya ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde erken çocukluk eğitimi alanında yayını olmak.

d) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini hukuk alanında almış olmak. 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Hukuk alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden lisansüstü derece almış olmak. SSCI, ESCI veya Scopus tarafından taranan dergilerde yapay zeka üzerine yayını olmak. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları'na göre başlıca eser teşkil edecek en az bir kitap veya kitap bölümü yayımlamış olmak.

e) Doktora derecesini Jeofizik alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Jeofizik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde büyük depremlerin yakın alan sismolojik ve uzaysal jeodezik verileri ile fiziksel modellemesi konusunda yayını olmak.

f) Doktora derecesini Jeofizik alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Jeofizik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde anizotropik ortamlarda dalga yayılımı ve sismik kaynak çalışmaları konularında yayını olmak.

g) Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde endüstriyel yan ürünlerin dolgu malzemesi olarak kullanılmasına yönelik mineralojik, fiziksel, hacimsel stabilite ve mekanik özellikleri alanında yayını olmak.

h) Doktora derecesini Dilbilimi alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Dilbilimi alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Dilbilim alanında almış olmak ve SSCI veya AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Sözdizimi, Biçimbilim, Türk İşaret Dili, Diller ve Modaliteler Arası Dil Tipolojisi alanında yayını olmak.

i) 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi alanında ilk 250'de yer alan bir üniversitede Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi almış veya bu nitelikteki bir üniversitede en az üç sene doktora sonrası araştırma yapmış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde uluslararası ilişkiler bağlamında enerji bağımlılığı alanında yayınları olmak.

j) 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi alanında ilk 250'de yer alan bir üniversitede Siyaset Bilimi veya ilgili bir alanda doktora derecesi almış veya bu nitelikteki bir üniversitede en az üç sene doktora sonrası araştırma yapmış olmak; doçentlik unvanını siyasi tarih alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde diplomasi tarihi alanında yayınları olmak

k) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında İşletme alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını İşletme alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde inovasyon alanında yayınları olmak.

l) Doktora derecesini Biyomühendislik veya ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde giyilebilir sensör teknolojileri alanlarında yayınları olmak.

m) Doktora derecesini Nanobilim veya ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde biyosensör ve biyoelektronik alanında yayını olmak. 5809/1-1

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