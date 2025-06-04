Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (Eski/Yeni) ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına başvurular https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacaktır. Başvuruda istenilen belgeler https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresinde bulunmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler akademik başvuru sistemine yüklendikten sonra sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taraması ve yüklenmesi gerekmektedir.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup, başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(*) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, ve 26' ıncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

Not: Yabancı Ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu / Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Başvuru Tarihi : 04.06.2025

Son Başvuru Tarihi : 20.06.2025 (Saat 17:00)

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