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Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 18 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Haziran 2025 01:30, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 01:08
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Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen Birimine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://basvuru.marmara. edu.tr/personel adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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