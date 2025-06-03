Merkez Bankası 50 güvenlik görevlisi ve 3 grafiker alacak

Merkez Bankasına Grafiker Alınacaktır



Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

GRAFİKER ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meslek Uzmanı (Grafiker) kadrosuna alım yapacaktır.

Meslek Uzmanı (Grafiker) alanında görev yapan çalışanlar; banknot ve kıymetli evrak ile ilgili kompozisyon araştırmaları yapma, gravür çizgi değerlendirme çalışmaları gerçekleştirme ve banknot tasarımı hazırlama gibi konularda görev alırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Meslek Uzmanı (Grafiker) (3 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü (Ankara)

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (2-16 Haziran 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; Baskı Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı ve Resim programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2023 tarihinden sonra yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP1

puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 60 sayısal puan veya GRE sınavından en az 151 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 465 puan almış olmak.

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Eş Değerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda en yüksek puan alan ilk 30 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

Not: KPSSP1 puanı ile ALES Sayısal puanı eş değer alınacaktır.

2. Uygulama Sınavı (30 Haziran-11 Temmuz 2025)

Uygulama sınavı Ankara'da yapılacak olup detaylar daha sonra adayların e-posta adreslerine bildirilecektir.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (25-27 Temmuz 2025)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (4-15 Ağustos 2025)

Uygulama sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 12 aday (12'nci adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıda aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 1 aday 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 02.06.2025 tarihinden 16.06.2025 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav sonuç belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

Özgeçmiş (Türkçe)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.



Merkez Bankasına Güvenlik Görevlisi Alınacaktır



Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güvenlik Görevlisi kadrosuna alım yapacaktır.

Alınacak Kişi Sayısı: Güvenlik Görevlisi (50 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul)

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (2-16 Haziran 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Askerlik görevini tamamlamış olmak. (Erkek adaylar için)

Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kuramlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

- 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için)

- 2022 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön lisans mezunu adaylar için)

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.

En az 175 cm boyunda olmak. (Uygulama sınavı öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak olup bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

01.01.2023 tarihinden sonra gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güvenlik Görevlisi işe alım sürecinde uygulama sınavına katılmaya hak kazanıp uygulama sınavına katılmayan adaylar bu ilana başvuramayacaktır.

2. Uygulama Sınavı (30 Haziran-11 Temmuz 2025)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylardan KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda en yüksek puan alan ilk 300 aday (300'üncü adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavı İstanbul'da yapılacak olup sınav; koordinasyon parkuru (parkur koşusu), kol çekme (barfiks), çökme-kalkma (squat), şınav ve mekik hareketlerinden oluşacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (25-27 Temmuz 2025)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (4-15 Ağustos 2025)

Uygulama sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 100 aday (100'üncü adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıda aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 13 aday 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 02.06.2025 tarihinden 16.06.2025 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav sonuç belgesi (KPSS)

Terhis belgesi

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

