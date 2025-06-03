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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Haziran 2025 00:31, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 00:35
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun'un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 03/06/2025 - 17/06/2025 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 03/06/2025

Son Başvuru Tarihi : 17/06/2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 18/06/2025

Giriş Sınav Tarihi : 19/06/2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 20/06/2025

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GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. YÖK Formatında Özgeçmiş

4. Klasik Formatta Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. ALES Belgesi

7. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

8. Lisans Transkripti

9. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Diplomaların fotokopileri ile birlikte E-devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Deneyim Belgesi (İlanda deneyim şartı var ise temin edilecektir)

15. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25 Zeytinburnu / İSTANBUL -Telefon: 0212 521 81 00 / 1021-1028-1041-1069

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

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