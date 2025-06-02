Atatürk Üniversitesi 210 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi uyarınca üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak,

i) Problem çözme yeteneği güçlü, analitik düşünme becerisine sahip olmak,

j) Takım çalışmasına yatkın ve dokümantasyon süreçlerine önem veren biri olmak,

k) Versiyon kontrol sistemleri (Microsoft TFS, GIT, Gitlab) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak şartları aranacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1) A-1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar 1 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl veri tabanı yönetimi ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c. Büyük ölçekli (en az 5.000 aktif kullanıcılı) sistemlerde veri tabanı yönetimi ve performans iyileştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

d. Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL veya benzeri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinden (RDBMS) en az birinde ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu, yedekleme ve felaket kurtarma (backup & disaster recovery) süreçlerinde uzmanlık sahibi olmak.

f. Veri tabanı performans izleme ve iyileştirme (tuning, indexing, partitioning, query optimization) konularında deneyimli olmak.

g. Veri tabanı güvenliği, erişim yönetimi, kullanıcı yetkilendirme ve veri bütünlüğü konularında bilgi sahibi olmak.

h. Stored procedure, function, trigger, view, index ve diğer veri tabanı nesnelerini geliştirme konusunda ileri düzeyde tecrübeli olmak.

i. Linux ve Windows sunucu ortamlarında veri tabanı kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak.

j. Veri replikasyonu, veri göçü (migration), yüksek erişilebilirlik (High Availability) ve kümeleme (clustering) çözümlerinde deneyim sahibi olmak.

k. Veri tabanı güvenliği, erişim kontrolü, şifreleme ve veri maskeleme (data masking) konularında uzman olmak.

l. Regülasyonlar ve uyumluluk standartlarına (KVKK, GDPR, ISO 27001 vb.) uygun veri yönetimi süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

m. Büyük veri (Big Data), veri ambarı (Data Warehouse) ve iş zekası (BI) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

n. NoSQL veri tabanları (MongoDB, Redis vb.) hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

2) A-2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar 1 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde üniversite yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

c. En az 5 yıl yazılım uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgeleyebilmek şartıyla, en az 5.000 aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde görev almış olmak.

d. .NET Teknolojileri (C#, .NET Framework, ASP.NET MVC) ile en az 5 (beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak.

e. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

f. Nesne tabanlı programlama, tasarım kalıpları ve ORM(Entity Framework) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak.

h. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak.

i. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak.

k. MSSQL ile uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

l. SQL ve T-SQL dilleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Asenkron programlama hakkında tecrübe sahibi olmak.

n. Elektronik imza, imza tipleri ve imza profilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve elektronik imza uygulama geliştirme tecrübesine sahibi olmak.

o. Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemleri (Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

p. Yazılım performans, güvenlik ve test süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.

q. Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r. Yazılım Yaşam Döngüsü ve Çevik (Agile) proje yönetim metodolojileri ile çalışma tecrübesine sahip olmak.

3) A-3 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar 1 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde üniversite yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında belgelendirmek şartıyla en az 10 (on) yıl tecrübe sahibi olmak.

c. En az 5 yıl yazılım uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgeleyebilmek şartıyla, en az 5.000 aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde görev almış olmak.

d. PHP ve PHP Framework (Laravel ve Symfony) en az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak ve belgeleyebilmek.

e. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

f. Nesne tabanlı programlama, tasarım kalıpları ve ORM(Entity Framework) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak.

h. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak.

i. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS, ReactJS ve VueJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi

olmak.

k. MYSQL ve MSSQL ile uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

l. Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemleri (Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

m. Yazılım performans, güvenlik ve test süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.

n. Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

o. Yazılım Yaşam Döngüsü ve Çevik (Agile) proje yönetim metodolojileri ile çalışma tecrübesine sahip olmak.

4) B-1 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar 3 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. PHP ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak ve bunu belgeleyebilmek.

c. Büyük ölçekli (en az 5.000 aktif kullanıcıya sahip) web projelerinde görev almış olmak.

d. Laravel veya Symfony gibi modern PHP frameworklerinden en az biriyle uygulama geliştirme deneyimi bulunmak.

e. Object-Oriented Programming (OOP) ve Model-View-Controller (MVC) mimarisine hakim olmak.

f. Composer kullanımı ve PHP bağımlılık yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

g. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server gibi veritabanı sistemleri ile çalışma deneyimine sahip olmak.

h. SQL sorgu optimizasyonu, indeksleme ve performans artırma konularında bilgi sahibi olmak.

i. Eloquent ORM veya Doctrine gibi veri erişim katmanlarını etkin şekilde kullanabilmek.

j. RESTful API geliştirme, SOAP ve üçüncü taraf API entegrasyonlarında deneyimli olmak.

k. JSON, XML gibi veri formatlarıyla çalışabilmek.

l. HTML5, CSS3 ve JavaScript konularında bilgi sahibi olmak.

m. Bootstrap, TailwindCSS veya Material UI gibi CSS frameworklerini kullanabilmek.

n. Yüksek trafikli PHP uygulamalarında performans optimizasyonu ve ölçeklenebilirlik konularında deneyimli olmak.

o. Redis, Memcached veya OpCache gibi önbellekleme sistemleriyle çalışmış olmak.

p. Tasarımları sorunsuz bir şekilde responsive web ortamına aktarabilmek.

q. jQuery veya Vue.js gibi JavaScript kütüphaneleriyle çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

5) B-2 Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar 1 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Mobil Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek.

c. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Cross-Platform Mobil Framework (React Native veya Flutter) ile mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d. Mobil uygulama olarak geliştirdiği uygulamaları referans olarak gösterebilecek olmak.

e. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier) ve web servisler (SOAP, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f. Swagger konusunda bilgi sahibi olmak.

g. Postman vb. rest client uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j. Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

k. Mobil işletim sistemlerinde SQLite v.b. çevrimdışı veritabanı konularında tecrübe sahibi olmak.

l. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

m. iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

n. Tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek.

o. Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi ve Google Developers Console proje yönetimi konularında tecrübeli olmak.

p. Tercihen MQTT v.b. IOT uygulamalarında bilgi sahibi olmak.

6) B-3 Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar 1 kişi)

a. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Kamu veya özel sektörde en az 3 yıl veri tabanı yönetimi ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c. Büyük ölçekli (en az 5.000 aktif kullanıcılı) sistemlerde veri tabanı yönetimi ve performans iyileştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

d. Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL veya benzeri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinden (RDBMS) en az birinde ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu, yedekleme ve felaket kurtarma (backup & disaster recovery) süreçlerinde uzmanlık sahibi olmak.

f. Veri tabanı performans izleme ve iyileştirme (tuning, indexing, partitioning, query optimization) konularında deneyimli olmak.

g. Veri tabanı güvenliği, erişim yönetimi, kullanıcı yetkilendirme ve veri bütünlüğü konularında bilgi sahibi olmak.

h. Stored procedure, function, trigger, view, index ve diğer veri tabanı nesnelerini geliştirme konusunda ileri düzeyde tecrübeli olmak.

i. Linux ve Windows sunucu ortamlarında veri tabanı kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak.

j. Veri replikasyonu, veri göçü (migration), yüksek erişilebilirlik (High Availability) ve kümeleme (clustering) çözümlerinde deneyim sahibi olmak.

k. Veri tabanı güvenliği, erişim kontrolü, şifreleme ve veri maskeleme (data masking) konularında uzman olmak.

l. Regülasyonlar ve uyumluluk standartlarına (KVKK, GDPR, ISO 27001 vb.) uygun veri yönetimi süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

m. Takım çalışmasına yatkın ve dokümantasyon süreçlerine önem veren biri olmak.

n. Büyük veri (Big Data), veri ambarı (Data Warehouse) ve iş zekası (BI) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

o. NoSQL veri tabanları (MongoDB, Redis vb.) hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, adayların https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması ve istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yakutiye / ERZURUM) şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılacaktır.

b) Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet, faks, e-mail vb. yöntemlerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisine başvuru yapabilirler, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

d) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. İstenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru formu (Fotoğraflı) (https://www.atauni.edu.tr/)

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) e-Devlet Barkodlu Yüksek Öğrenim Mezun Belgesi

d) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

f) KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınav sonuç belgesine sahip olmak, (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

h) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel ve özel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi "Denklik Gösterir Belge"

i) Genel ve özel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge; e-Devlet'ten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" ile kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış ya da elektronik imzalı mesleki tecrübe belgesi ile belgelemek. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

j) Genel ve özel şartlar (f) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

e) Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.atauni.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Sıralamaya giren adaylar yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

b) Sınav konuları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarda belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

c) Yazılı sınav 16/07/2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır.

d) Sözlü sınav 18/07/2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Yazılı Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.

SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3'üncü maddesinde tespit edilen brüt sözleşme ücreti tavanı ile Başvuru Şartları başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır (güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Bilgi için : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Telefon : 0 (442) 231 3696

5687/1-1

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane) emrinde istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 202 (İkiyüziki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır.

Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2024-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

1.4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

1.5. Başvuru yapılan kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri ve diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

1.6. Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)

2. BAŞVURUDA iSTENiLEN BELGELER

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu

- 2024 KPSS Sonuç Belgesi

- Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

- Sertifika ve belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Kimlik Fotokopisi

- Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuru yapacak adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne (Hastane) şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet, faks, e-mail vb. yöntemlerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği Merkez/Taşra birimlerimizde kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona) başvurabilecektir. Birden fazla ilana (pozisyona) başvurusu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. YERLEŞTİRME İşlemleri

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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