Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

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MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER İLE BAŞVURU TARİHİ VE DİĞER HUSUSLAR

Profesör Kadroları İçin İstenen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi (Başlıca Araştırma Eserinin dilekçede belirtilmesi zorunludur.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Mezuniyet belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir)

4- Doçentlik Belgesi (Varsa Doçentlik Sözlü sınav Belgesi ile birlikte)

5- Yabancı Dil Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- Fotoğraf

8- Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

9- Hizmet Belgesi (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için)

10- Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerden oluşan belgeleri

11- Adaylar, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da hazırlayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.*

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin İstenen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Mezuniyet belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir)

4- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için Doçentlik Belgesi (Varsa Doçentlik Sözlü sınav Belgesi ile birlikte)

5- Yabancı Dil Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- Fotoğraf

8- Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

9- Hizmet Belgesi (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için)

10- Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerden oluşan belgeleri

11- Adaylar, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da hazırlayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.*

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi ve Diğer Hususlar:

1- İlanımız Resmi Gazete'de 02.06.2025 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 16.06.2025 tarihi mesai bitimine kadardır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvurular https://basvuru.bingol.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen, posta vb. şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- Başvurularda eksik belge olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

6- Üniversite web sayfasından veya başvuru yapılan birimin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

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