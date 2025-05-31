Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 haziran 2025
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Mayıs 2025 00:20, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 00:14
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır
ilanTanhı : 31.05.2025<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.