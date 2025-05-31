Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır

ilanTanhı : 31.05.2025

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