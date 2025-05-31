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Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Mayıs 2025 00:20, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 00:14
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Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır

ilanTanhı : 31.05.2025

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