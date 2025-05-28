Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5- Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5- Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2- Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3- Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5- Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge kabul edilecektir.

9- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞVURU TARİHİ : 28.05.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.06.2025

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 19.06.2025

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 26.06.2025

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 01.07.2025

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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AÇIKLAMALAR

1- Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Farmasötik Toksikoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2- İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri (Kelam) alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3- Bilgisayar Mühendisliği lisans mezun olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4- Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olup Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5- Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) alanında doktora yapıyor olmak.

6- Doğum/ Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

7- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

8- Veteriner Fakültesi mezunu olup Veterinerlik Zootekni alanında doktora yapıyor olmak.

9- Tıpta uzmanlığını Nöroloji alanında almış olmak.

10- Otomotiv Mühendisliği veya Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olup Otomotiv Mühendisliği veya Otomotiv Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

11- Bilgisayar Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak.

12- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

13- Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.

14- Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezun olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

15- Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

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