BDDK, 170 Uzman Yardımcısı personel alacak

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığından: MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruntuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında İstanbul'da görev yapmak üzere meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bütün ünvanlar için 29 Haziran 2025 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www bddk-org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisixbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan fınansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunla'r'uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanuh^hun, bu Kanun'la yürürlükten kaldırılan 43 89 sayılı Bankalar Kanunu'nun, bu Kanun'un ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması

şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesinde yer alan "Bu Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar" hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar

1) Ek-l'deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.

2) Ek-2'deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 10 Haziran 2025 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak, (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

İL SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar başvurularını 28 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.2ov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş olan KPSS puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Yapılan sıralamada, Ek-2'deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro sayısının 20 katı) arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

Yabancı dit oturumu, seçilen tüm alanlarda girilmesi gereken zorunlu oturum olup dil tercihi (İngilizce, Fransızca, Almanca) aday tarafından yapılabilecektir.

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavında mezuniyet durumlarına bakılmaksızın adaylar, yabancı dil oturumuna ilişkin dil tercihlerinin yanı sıra;

1. Grup: İstatistik ve Matematik

2. Grup: İktisat-Maliye ve Muhasebe

3. Grup: İktisat-Maliye ve Hukuk

şeklinde belirlenmiş oturum gruplarından yalnızca birini tercih edecektir.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık - Hukuk - Bilişim Alanları) ve BDDK Uzman Yardımcılığı sınavlarında İse yabancı dil oturumuna ilişkin dil tercihi dışında herhangi bir oturum tercihi yapılmayacaktır,

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir.

in. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Yazılı Sınav Konuları ve Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-rde yer alan tabloda belirtilmiştir.

Yazılı sınav aşamasında, adayın katılmakla yükümlü olduğu her bir oturum 100 puan üzerinden değerlendirilir ve adayın başarılı sayılabilmesi için her oturumdan en az 60 puan alması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

B) Sözlü Sınav Konuları ve Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel vc teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar adayın isimleri ilan edilir.

Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde Kuruma başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama İşlemleri yapılmaz.

Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (www.bddk.org.tr)

(Adres: Finanskent Mah. Finans Cad. No:42/1 34760 Ümraniye/İSTANBUL)

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