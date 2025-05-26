Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 4 personel alacak

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 3 (Üç) Uzman Yardımcısı ve 1 (Bir) İdari Personel (Engelli) kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 4 (Dört) personel alınacaktır. Alımı yapılacak personeller, Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.

2- Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, 01.01.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak), (Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz.) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, İdari Personel (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak, TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak, Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak, Uzman Yardımcısı kadrosu için Tablo 1'de belirtilen puan türünden 2023 veya 2024 yıllarında yapılan lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında en az 70 ve yukarı puan almış, İdari Personel (Engelli) Kadrosu için 2022 veya 2024 yıllarında yapılan lisans mezunları için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak, Uzman Yardımcısı kadrosu için Tablo 1'de belirtilen yabancı dil için 2023, 2024 veya 2025 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir ünvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili ünvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

Genel Sekreterliğimiz web sitesinde (gaib.org.tr) yer alan duyurudan temin edilecek ıslak imzalı iş talep formu, için tıklayınız. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki tane) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) KPSS/EKPSS Sonuç Belgesi, Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuru yapan adaylar için Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge, Güncel Özgeçmiş (CV), Adli Sicil Kaydı Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, İdari Personel (Engelli) kadrosuna başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu,

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 13 Haziran 2025 saat 17.30'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda başvuru teyidinin alınması rica olunur. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü Genel Sekreterliğimiz Hizmet Binası'nda yapılacak olup sözlü sınav tarihinde bir değişiklik olması halinde güncel sözlü sınav tarihi ile sınava kabul edilecek adayların listesi ve sözlü sınav programı Genel Sekreterliğimiz internet adresinden bilahare duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.