Türk Şeker Fabrikaları 111 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

Türkşeker

4857 SAYILI KANUNA TABİ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

PANCAR ŞEKER

DEVLET

Şirketimize bağlı iş yerlerinde Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 93 Engelli, 18 Eski Hükümlü olmak üzere toplam 111 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1.Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2.Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3.Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İLANEN DUYURULUR.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NİTELİK VE NİCELİK TABLOSU

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