Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 İşçi Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI

AÇIKLAMALAR

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 24 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, IŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) Noter kurası ile belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. Asıl adaylar arasından başarılı aday belirlenememesi halinde açık kalan aday kontenjanı kadar yedek aday arasından sözlü (mülakat) sınav ile işe alınacak işçiler belirlenecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlan haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında KPSS' ye Tabi Ahmlar Heykeltıraş

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BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

- Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 26.05.2025 - 30,05.2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

- İŞKUR'a yapılan başvuru sonrasında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü https://www.darphane.gov.tr internet adresi "DUYURULAR" bölümünde teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacaktır.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

- Belgelerin teslimi sonrasında ve yapılacak kontrol neticesine göre başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

- Noter kura çekimi 26.06.2025 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

- Noter tarafindan kura ile seçilen "asıl aday" listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asıl adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Ilanen duyurulur.

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