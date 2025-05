Sosyal Güvenlik Kurumu 18 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Ek 6'nci maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında YÖnetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayıli Devlet Memurları Kanunu'nün 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurulularından

mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunlan sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip, olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim, ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kuraları ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, t) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki Özel şartlar aranacaktır.

B.i. Uzman Yazılımcı (11 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden bitini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framework (Spring M VC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript. Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5. XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQueryj konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. ÜML ve tasarım kalıplan konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON7XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında, bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10, Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

11. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12, Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Docker teknoiojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer L6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

B.2. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

i. Web tasarım önyüz yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Önyüz kütüphanelerinden React veya Angular ile proje geliştirmiş olmak.

4. U1/UX standartları Responsive Design, ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak.

5. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan möckup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Gulp Webpack Grunt teknolojilerinden birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Restful web servisleri API JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

9. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.3. Uzman Sistem Yöneticisi (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar)

1. Büyük Ölçekli bilgi işlem birimlerinde ya da 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Domain Yönelimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

4. ADFS, Web Application.Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

5. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. E-Mail Gateway, SPF, DKIM, IP Reputation, Antispoof', Email Content Policy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Microsoft Kiml ik Yönetimi (MİM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderine konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Microsoft Host Integration Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft System Center Operations Manager yönetiminde ve monitor, kural oluşturma, raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Microsoft Skype for Business sunucularında (FrontEnd & Edge Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Antivirüs ürünü yönetiminde ve Endpoint Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13, EDR ürünü yönetiminde ve zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri, Windows server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

15. Microsoft Sharepoirıt & Office Online Sunucu yönetimi. US kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Microsoft SQL Server Sunucu yönetimi Database Maintenance, Backup, Shrink, Performance analiz işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High. Availability hakkında bilgi sahibi olmak.

19. Microsoft Windows sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıklaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde (Troubleshooting) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

21. Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

22. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

23. Powershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahip olmak.

24. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) ve Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Fiziksel Sunucu donanımları ve koiıfigürasyonlan (Disk,Ethemet,HBA,RAlD) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

26. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygu lamaları (İLO Amplifier Pack & Openmanage Enterprise) hakkında ve sunucuların Firmware Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.4. Devops Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret T ayanının 3 Katına Kadar)

I. DevOps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

2. Kubemetes altyapısı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Jenkins,Tekton,TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Quay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. DevSecOps hakkında bilgi vetecrübe sahibi olmak.

14. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi Ve tecrübe sahibi olmak.

16. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda, bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Prometheus, Grafana,Loki,Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. Uzman Yazılımcı (3 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQtiery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UMLve tasarım kalıplan konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAF/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

11, GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

1.3. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, İPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Docker teknolojileri/araçlan konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate. Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

B.6. Devops Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

1. DevÖps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

2. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Jenkins,Tekton.TeamCity, Baraboo vb. CVCD araçlarından, an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Quay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10, Sistemlerin loğ, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. DevSecOps hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14, .lava Uygulamaları performans analizi, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15, Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16, Tercihen Prometheus, Grafana,Loki, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

[.Fotoğraflı özgeçmiş,

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar, başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada olmalı, aranan bilgi vc tecrübeler hakkında detaylı bilgi içermelidir. Özel şartlarda belirtilen tecrübelerin karşılandığının belirtilmesi gerekmektedir.

2. Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesini e-Devlet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup geçerli dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır.)

3. Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSSP3 puanı olan adayların sonuç belgesini e-Devkt başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

4. Sosyal Güvenlik Kurumlanndan veya e-Devlet üzerinden alınacak Barködlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

5. Çalışma belgesi, (Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini (bilişim personeli olarak) gösterir belge, e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

6, Başvurulan pozisyon için mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

7. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak itnza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,

8. Başvurulan, pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan, pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan lıizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri, bilgi işlem birimi tarafından internet/intranet ortamında sunulan uygulamaların kullanıcı sayısı, bilgi işlem biriminin büyük ölçekli olduğu bilgisi gibi hususları içeriyor olması gerekmektedir. Özel şartlarda belgelenmesi istenilen niteliklerin ibraz edilen belgede yer almaması ya da tam olarak anlaşılmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

9. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelermiş olarak onaylatılacaktır.

10. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

11. Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak, belge,

12. Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır,

13, Genel şartlar kısmında belirtilen bölümlerin yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olan adayların, denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş denklik belgesi, (e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşamasında Denklik Gösterir Belgeyi" ilgili alana yüklemeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders açılım belgesi, sertifika gibi belgeler), e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.

15. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı ders açılım belgesi, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

16. Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, ihtiyaç duyulması halinde sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

17. Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları İstenebilecektir.

18. Başvuru özel şartlarında istenilen diğer hususlar sınav komisyonu tarafindan sözlü sınavda değerlendirilecektir.

19. Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. Talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YE Rİ VE TARİHİ

Başvurular 23/05/2025 tarihinde başlayacak ve 09/06/2025 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirınek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yelmiş)'i ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulırnca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre al ım yapı lacak. her bir pozi syonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve günce! fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı. Soğuk Damgalı, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar başvuru sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçlarına İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır, itirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan, edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kummımıuz internet sitesi, KKMtaüJl adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konulan, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sözlü sınav 07.07.2025-18.07.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektin

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr} ayrıca duyurulacak olup adaylara tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sınavda başardı olmaları için sınavdan 100 yüz tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanır.

Sözlü sınav sonucunda 100 tam pıiah üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek üzere yedek adayların isimleri ilan edilecektir.

Smav sonuçlan, Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kuruntumuz internet sitesi, wWw.sgk.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncil maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanın ilanda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı / Sınav Şube Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6 Balgat - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 207 8425- 8443 - 8539

Fax: 0312 207 8.1 44

5432/1-1