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Türkiye Taşkömürü Kurumu Engelli 6 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Engelli 6 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 mayıs 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Mayıs 2025 01:20, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 00:59
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Engelli 6 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

6 ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumuna ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak ilinden 3, Bartın ilinden 3 olmak üzere toplam 6 engelli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 26.05.2025 -30.05.2025 tarihinleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 17.06.2025 tarihinde Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde Elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların;

- T.C. Vatandaşı Olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

- Zonguldak 3 engelli alımı için Zonguldak il sınırları içinde, Bartın 3 engelli alımı için Bartın il sınırları içinde ikamet ediyor olmak

- Tabloda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

- Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan ve tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olmak

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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